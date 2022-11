Cartelera NBA: Revisa los partidos para este miércoles 2 de noviembre

La NBA no se detiene y continúa cada vez más intensa, con una nueva cartelera de partidos que llega para esta noche de miércoles 2 de noviembre. Además, tras una atractiva jornada de martes, hay algunos resultados por revisar y tener en cuenta.

En uno de los primeros duelos, los Bulls lograron revertir la situación y vencieron a los Nets elevando su juego en el último cuarto. Gracias a esto, Chicago quedó con un global de 4-4 y subió al octavo lugar de la Conferencia Este. Por su parte, Brooklyn quedó con 2-6 que lo deja como N°13 de la misma tabla.

Los Heat tuvieron un duro enfrentamiento ante los Warriors, del cual lograron salir victoriosos. Los de Miami pudieron sumar una victoria para ir mejorando sus números que actualmente están en 3-5, posicionándolos doceavos. En tanto, los de San Francisco sumaron su tercera derrota consecutiva; también quedaron con un 3-5 y doceavos en la Conferencia Oeste.

Todos los resultados:

Shai Gilgeous-Alexander has been HOOPING this season

34 PTS, 4 REB, 6 AST, 3 STL, 2 BLK

6th in the NBA with 31.5 points per game. pic.twitter.com/tv7COujZLd

— NBA (@NBA) November 2, 2022