Cartelera NBA: revisa los partidos para este martes 1 de noviembre

La NBA continúa en su edición 2022-23 que cada día se pone más interesante y para este martes 1 de noviembre nos ofrece una nueva cartelera con intensos partidos. Además, hay varios resultados que revisar de la pasada jornada de lunes.

En el Scotiabank Arena (Air Canada Center), los Raptors vencieron a los Hawks y pudieron inclinar la balanza a su favor, con un 4-3 que los posiciona cuartos en la Conferencia Este. Por su parte, los de Atlanta también llegan a un registro de 4-3 y quedan quintos en la misma clasificación.

Los Nets derrotaron a los Pacers en calidad de local. Con este resultado, Brooklyn sumó su segunda victoria y de momento lleva un global de 2-5 con el que son doceavos del Este. En tanto, Indiana quedó en un 3-5, en el puesto 11 de la misma tabla.

Más tarde, los Jazz se impusieron ante los Grizzlies. Así, los de Utah obtuvieron una marca de 6-2, ubicándose en el tercer lugar de la Conferencia Oeste. Los de Memphis se ubican octavos con un 4-3.

Resultados:

Kevin Durant put an ❗ on his milestone night dropping 36 in the @BrooklynNets win as he moved into 19th all-time in scoring in NBA History! #NetsWorld@KDTrey5: 36 PTS, 9 REB, 7 AST pic.twitter.com/8wtJPzDXz8

— NBA (@NBA) November 1, 2022