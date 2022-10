Cartelera NBA: Revisa los partidos para este domingo 30 de octubre

La acción de la NBA continúa durante este fin de semana y nos ofrece una nueva cartelera de partidos para este domingo. Luego de un sábado con atractivos enfrentamientos, hay varios resultados por revisar.

En el Spectrum Center, los Hornets derrotaron a los Warriors con lo que lograron emparejar su registro en 3-3 y quedar octavos en la Conferencia Este. Por su parte, Golden State también quedó con un 3-3, ubicados en la novena posición del Oeste.

Los Bucks siguen con su buena racha y obtuvieron una victoria ante los Hawks. Los de Wisconsin registran un limpio 5-0 con el que lideran la tabla Este. En tanto, los de Georgia son terceros en la misma clasificación, con un global de 4-2.

A la misma hora, los Bulls recibieron a los 76ers. El equipo de Chicago no pudo ante la visita y su marca empeoró, quedando en 3-4 con el que son décimos. Los de Philadelphia quedaron con el mismo 3-4, aunque siendo novenos.

Uno de los duelos que cerró la jornada fue el de los Jazz contra los Grizzlies. Utah pudo sacar una ajustada ventaja para llevarse la victoria y registrar un 5-2 con el que se ubican terceros en la Conferencia Oeste. Memphis quedó con un 4-2 y bajó al quinto puesto.

🔥 The duel between Giannis and Trae Young was something SPECIAL!

Trae Young: 42 PTS, 6 REB, 5 AST, 5 3PM

Giannis: 34 PTS, 17 REB, 4 AST pic.twitter.com/NBNTcqs860

— NBA (@NBA) October 30, 2022