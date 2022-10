Cartelera NBA: Revisa los partidos para este sábado 29 de octubre

La NBA no se detiene y para este sábado 29 de octubre nos ofrece una nueva cartelera de atractivos partidos. Además, luego de una jornada de viernes intensa, hay varios resultados por revisar.

En el TD Garden, los Celtics cayeron ante la visita de los Cavaliers y quedaron con con un global de 3-2 que los mantiene en la cuarta posición de la Conferencia Este. Por su parte, Cleveland sumó una nueva victoria al registro y lleva un 4-1 con el que son terceros.

Los Lakers volvieron a caer, esta vez frente a los Timberwolves. La franquicia angelina no ha podido ganar en esta temporada y tienen un 0-5 que los posiciona en la última posición de la Conferencia Oeste. En tanto, Minnesota sumó un una victoria con la que alcanzó un 4-2, siendo séptimos en la tabla.

En uno de los duelos más interesantes los Bucks derrotaron a los Knicks como locales. Con esta victoria, Milwaukee lidera el este con un sólido 4-0, mientras que los neoyorquinos quedaron quintos con un 3-2.

Cerrando la jornada, los Suns vencieron a los Pelicans en el Footprint Center y quedaron con un registro de 4-1. Los de Nueva Orleans quedaron novenos con un 3-2 cediendo espacio en la clasificación.

Caris LeVert and Donovan Mitchell put on a show as they combined for 82 in the @cavs ' OT win! #LetEmKnow @CarisLeVert : 41 PTS, 7 AST, 3 STL, 6 3PM @spidadmitchell : 41 PTS, 5 3PM pic.twitter.com/2YPSB5q5T0

Para esta jornada de sábado tendremos más básquetbol de primer nivel con una cartelera de siete partidos que mantendrán en alto la emoción de la NBA.

En el Spectrum Center, los Hornets recibirán a los Warriors. La franquicia de Carolina del Norte saldrá en búsqueda de una victoria para mejorar su su marca de 2-3 con la que ocupan el noveno puesto de la Conferencia Este. Pero al frente tendrán a los vigentes campeones que llegan con la intención de incrementar su 3-2 para subir del octavo lugar del Oeste.

Los Bucks volverán a la cancha, esta vez para recibir a los Hawks. Milwaukee pretende extender su racha de invicto (4-0), sin embargo, tendrán una dura prueba ante Atlanta, que los sigue de cerca, siendo segundos con un global de 4-1.

A la misma hora, el United Center albergará el cruce entre los Bulls y los 76ers. Como locales, los ‘Toros’ quieren inclinar la balanza a su favor, mejorando su marca de 3-3 que los mantiene séptimos en el Este. En tanto, los ‘Sixers’ llegan como décimos de la misma tabla, con un 2-4.

Uno de los últimos duelos será el de los Jazz contra los Grizzlies. Ambos llegan en una situación muy similar, con Utah en el cuarto lugar del Oeste (4-2) y Memphis tercero (4-1).

Horarios:

