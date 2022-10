Cartelera NBA: revisa los partidos para este viernes 28 de octubre

La acción de la NBA no se detiene, con una temporada regular 2022-23 que se pone cada vez más emocionante y que para este viernes nos ofrece una nueva cartelera de partidos.

Tras la jornada del jueves, hay algunos resultados para analizar y tener en cuenta de cara al futuro de la competición y pretensiones de cada franquicia.

En Nueva York, los Nets cayeron ante los Mavericks en un juego muy disputado. Con esto, Brooklyn suma una nueva derrota y queda con un 1-4 en la doceava posición del Este. Por su parte, los de Dallas emparejaron su marca a un 2-2 y son décimos en el Oeste.

Otro de los duelos atractivos de la noche fue entre los Warriors y los Heat. Los ‘Guerreros’ se impusieron como locales alcanzando un 3-2 y el nuevo puesto. En tanto, los miamenses quedaron con un negativo 2-4 ubicados décimos en su tabla correspondiente.

Resultados:

Steph had the Chase Center rocking as he dropped 21 PTS in the second half to lead the @warriors to victory! #DubNation KiaTipOff22

💦 @StephenCurry30: 33 PTS, 7 REB, 9 AST, 7 3PM pic.twitter.com/IaPOmTwqnU

— NBA (@NBA) October 28, 2022