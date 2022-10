NBA: Luka Doncic sobresale en el triunfo ante los Nets y sigue con un gran inicio de campaña

Luka Doncic lleva un inicio de temporada espectacular, con números imponentes, y en la reciente jornada de jueves de la NBA no tuvo piedad con unos acomplejados Nets.

Los Mavericks llegaron hasta Nueva York para enfrentar a Brooklyn en un partido que se veía bastante atractivo en la previa. En definitiva, el choque no decepcionó y dejó grandes emociones.

Dentro de los cuatro cuartos se marcó un empate de 112 – 112, por lo que se tuvo que ir a la prórroga. En el tiempo suplementario, los de Dallas se impusieron por 13 – 17, ganando por un marcador final de 125 – 129.

Como era de esperarse, ‘El Niño Maravilla’ fue determinante para la victoria de los ‘Mavs’. Tuvo un juego bastante completo que le significó alcanzar un triple-doble.

Doncic aportó con 41 puntos, siendo el máximo anotador del encuentro. Además, dio 14 asistencias y ganó 11 rebotes, lo que habla aún mejor de su compromiso y aporte colectivo.

Otro punto a destacar es que el esloveno es implacable en momentos claves y lo demostró anoche, participando en las seis canastas del tiempo extra que llevaron a los Mavericks a la victoria.

Con este resultado, Dallas pudo emparejar su registro de esta temporada regular, quedando con un 2-2 en el décimo lugar de la Conferencia Oeste.

Ahora, los texanos se preparan para enfrentarse a los Thunder, quienes se encuentran justo por debajo de ellos en la tabla con un 2-3. Desde ya existe gran expectación por lo que pueda hacer una vez más el base estrella.

Se puede hablar mucho de lo talentoso y del gran jugador que es Luka Doncic, sus números lo respaldan. Sin embargo, para muchos fanáticos y especializados en la NBA le hace falta ganar el MVP.

Pero hay que ser justos, apuntando que argumentos le sobran. Lo que está haciendo falta es la decisión de los votantes y quienes otorgan este premio.

Hay que recordar que en la temporada 2020-21 terminó en el sexto lugar, mientras que en la pasada 2021-22 fue quinto. En ambas ocasiones el ganador fue Nikola Jokic.

Ahora, se espera que Doncic pueda lograr mucho más. Aunque para esto también tiene que aportar el equipo, ya que si los Mavericks funcionan a nivel colectivo, potencian aún más a su máxima estrella.

De todas formas, Luka ya está cumpliendo con su parte, y de la mejor manera. En los cuatro partidos de esta temporada ha anotado: 35, 32, 37 y 41 puntos. Además, está claro que tiene incidencia mucho más allá de sus anotaciones, promediando 9,5 rebotes y 9,3 asistencias.

Luka Doncic was SPECTACULAR in the @dallasmavs' OT win, GOING OFF for a 41-point triple-double! #MFFL

🪄 @luka7doncic: 41 PTS, 11 REB, 14 AST, 3 STL pic.twitter.com/f8IA37xFGQ

— NBA (@NBA) October 28, 2022