Cartelera NBA: Revisa los partidos para este jueves 27 de octubre

La temporada regular de la NBA no se detiene y para este jueves 27 de octubre llega con una nueva cartelera de atractivos partidos que van incrementando su intensidad.

Durante la jornada de miércoles se disputó una fecha que dejó algunos resultados para revisar. Uno de los más llamativos fue el que nos dejó el de los Bucks contra los Nets. Milwaukee se quedó con la victoria como local y alcanzó un 3-0 que lo posiciona en lo más alto de la Conferencia Este. Por su parte, Brooklyn quedó en 1-3, ubicados en el onceavo puesto.

En Canadá, los Raptors se impusieron ante los 76ers. El equipo de Toronto pudo inclinar el registro a su favor y quedó con un 3-2. En tanto, los de Filadelfia sumaron una nueva derrota, llegando a un 1-4.

El Moda Center albergó el cruce entre los Trail Blazers y los Heat. Portland no pudo superar a los visitantes y registraron su primera derrota, quedando con una marca de 4-1 en el segundo puesto de la Conferencia Oeste. Los miamenses consiguieron su segundo triunfo para quedar con un global aún deficiente de 2-3.

Uno de los duelos más llamativos era el de los Nuggets contra los Lakers. La franquicia de Colorado se impuso ante su acomplejado rival e inclinó la balanza a su favor con un 3-2. Para los angelinos las cosas no mejoran y llevan un lamentable 0-4 que los tiene últimos en el Oeste.

Giannis ERUPTED for 34 PTS in the second half on his way to 43 PTS to power the @Bucks to victory! #KiaTipOff22

Para este jueves 27 de octubre la NBA nos ofrece una cartelera con 4 atractivos partidos que encenderán la noche. Si bien es poco en cantidad, cada juego promete varias emociones.

Abriendo la jornada, los Nets recibirán a los Mavericks. La franquicia neoyorquina espera mejorar su global de 1-3 que los tiene onceavos en la tabla del Este. Pero al frente tendrán a un rival duro, que también saldrá en búsqueda de un resultado, ya que ocupan la misma posición en el Oeste con un 1-2.

Más tarde, los Kings jugarán contra los Grizzlies. Se trata de un cruce disparejo, al menos en la previa con sus actuales registros. Sacramento es penúltimo del Oeste con un 0-3, mientras que Memphis está quinto con un 3-1.

A la misma hora se vivirá uno de los duelos más destacados de la fecha, con los Warriors recibiendo a los Heat. Los de San Francisco quieren mejorar su 2-2 que los ubica décimos en la Conferencia Oeste. Sin embargo, enfrentarán a un siempre complicado equipo de Miami, que además irá en búsqueda del triunfo para emparejar su mala marca de 2-3.

Horarios:

Only four games tonight… yet we have SIX top 10 scorers in action!

🔥 Ja

🔥 Luka

🔥 KD

🔥 Fox

🔥 Shai

🔥 Steph

Watch on NBATV and the NBA App: https://t.co/WjxYAnJ76S pic.twitter.com/8hsajmOCca

— NBA (@NBA) October 27, 2022