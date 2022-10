Cartelera NBA: Revisa los partidos para este miércoles 26 de octubre

Los diferentes equipos no se detienen en esta temporada regular de la NBA que se pone cada vez más interesante y que para este miércoles 26 de octubre llega con una nueva cartelera de partidos.

Tras la jornada de martes, hay varios resultados que revisar: En el Smoothie King Center, los Pelicans vencieron a los Mavericks. Con esto, los de Luisiana consiguieron un global de 3-1, mientras que los texanos se quedaron con un 1-2.

Más tarde, los Thunder se impusieron como locales ante los Clippers. De esta manera, Oklahoma registró su primera victoria y lleva una marca de 1-3. Por su parte, los angelinos terminaron con un parejo 2-2.

Cerrando la jornada se vivió uno de los duelos más atractivos y que incluyó polémica, con los Suns recibiendo a los Warriors. La franquicia de Arizona ganó por un abultado marcador, lo que le permitió llegar a un 3-1. En tanto, Golden State mantiene un 2-2.

Para esta noche de miércoles, la NBA nos ofrece una nueva e interesante cartelera que retomará el volumen con 10 partidos que mantendrán en alto la emoción.

En el Fiserv Forum, los Bucks recibirán a los Nets en uno de los cruces más atractivos de la jornada. Milwaukee se presenta con un buen registro de 2-0, liderando la Conferencia Este. Situación diferente es la que viven en Brooklyn, quienes llegan como décimos del Oeste con un 1-2.

Los Raptors se enfrentarán a los 76ers. La franquicia canadiense lleva una marca de 2-2 y espera inclinar la balanza a su favor. Al frente tendrán a un equipo de de Filadelfia que llega necesitado, con un 1-3 que los mantiene en la onceava posición del Este.

Uno de los últimos partidos será entre los Trail Blazers y los Heat. La franquicia de Portland lleva un impecable 4-0 que los ubica en lo más alto de la Conferencia Oeste. Para los miamenses será un juego complicado, pero irán en búsqueda de la victoria que les permita mejorar su 1-3 y salir del puesto 13.

A la misma hora, los Lakers visitarán a los Nuggets. Los oro y púrpura buscarán su primer triunfo en lo que va de temporada, ya que llevan un 0-3 que los mantiene últimos del oeste. Pero su rival nunca es fácil de vencer, además, hasta ahora, Denver tiene un global de 2-2 que espera mejorar.

