NBA: Los Pelicans consiguen importante triunfo ante los Mavericks con actuación perfecta de Trey Murphy

Los Pelicans dieron otro paso firme en lo que va de esta temporada regular 2022-23 de la NBA y consiguieron un importante triunfo ante los Mavericks con actuación perfecta de Trey Murphy III.

La franquicia de Luisiana espera tener un rendimiento mejor que el de la campaña anterior, cuando terminaron octavos con un global de 36-46. Y, al menos por ahora, va a un buen ritmo inicial.

Para este año tenían un punto a favor, el regreso de Zion Williamson. Sin embargo, el ‘coloso’ de New Orleans volvió a lesionarse. Además, se le suma la baja de Brandon Ingram.

Así, sin dos de sus figuras principales, los Pelicanos se enfrentaron a una dura prueba la pasada jornada de martes: los ‘Mavs’. Contra todo pronóstico, los dirigidos por Willie Green se quedaron con una ajustada victoria de 113 – 111.

Si bien los ojos estaban puestos en lo que podían hacer C. J. McCollum o Naji Marshall, fue el Murphy quien destacó y lideró al equipo a la victoria.

El alero de 22 años fue el máximo anotador de New Orleans con 22 puntos, además ganó 5 rebotes y dio una asistencia. Todo en 36 minutos de juego, el que más jugó junto a McCollum.

Pero lo que más llamó la atención es que logró números perfectos para este importante partido. Cerró la noche con 8/8 en tiros de campo; 4/4 en triples y 100% (2/2) en tiros libres.

Este fue el tercer partido que Trey Murphy III arranca como titular en esta temporada de la NBA, pero ha tenido participación en los 4 que han disputado Pelicans. De momento promedia 15,5 puntos por partido, 6,5 rebotes y porcentajes de 63% en TC, 68% en 3P y 83% en TL.

En lo que respecta a lo colectivo, New Orleans lleva un registro de 3-1, con victorias ante los Mavericks, los Jazz y los Hornets. Su única derrota fue ante los Nets en el debut.

