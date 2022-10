Cartelera NBA: Revisa los partidos para este martes 25 de octubre

La acción de la NBA no se detiene, la competencia poco a poco va poniéndose más intensa y para este martes 25 de octubre llaga una nueva cartelera con atractivos partidos.

Tras la jornada de lunes, marcando el fin de la semana inaugural, hay varios resultados para tener en cuenta. Uno de esos es el que nos dejó el cruce entre los Heat y los Raptors. Los miamenses volvieron a caer y ya registran un 1-3. En tanto, los canadienses emparejaron su registro y quedaron con un 2-2.

Otro de los duelos que llamaba la atención en la previa era el de los Bulls contra los Celtics. El equipo de Chicago consiguió una valiosa victoria, con mucha comodidad a pesar de no iniciar muy bien. Con esto, los ‘Toros’ alcanzan un 2-2. Por su parte, Boston registró su primera derrota y quedó con un 3-1.

A la misma hora, el FedExForum albergó un entretenido juego entre los Grizzlies y los Nets. La franquicia de Tennessee se quedó con el partido y llegó a un global de 3-1. Los neoyorquinos terminaron con su marca en números desfavorables (1-2).

La competencia se pone cada vez intensa en esta temporada 2022-23 de la NBA y para la noche de este martes 25 de octubre la cartelera nos ofrece 4 partidos.

En el Smoothie King Center los Pelicans recibirán a los Mavericks. El equipo de Nueva Orleans lleva un global de 2-1 y tienen la ilusión de mejorar su mal rendimiento de la campaña anterior. Por su parte, los de Dallas buscarán inclinar la balanza a su favor mejorando el 1-1 que llevan hasta el momento.

Más tarde, los Thunder se enfrentarán a los Clippers. Oklahoma también viene de una pésima temporada 2021-22, pero no han partido bien, ya que llevan tres derrotas consecutivas (0-3). Al frente, tendrán a un equipo angelino que quiere ampliar su 2-1.

Cerrando la jornada se dará uno de los duelos más atractivos: los Suns contra los Warriors. Dos de los equipos más sólidos en el periodo regular pasado. Hoy ambos llegan con una marca de 2-1.

