NBA: Klay Thompson es expulsado por primera vez en su carrera

Durante la jornada del martes 25 de octubre, la NBA nos dejó un momento nunca antes visto: la primera expulsión de Klay Thompson en toda su carrera, luego de que protagonizara una acalorada discusión.

El partido entre los Suns y los Warriors terminó con una contundente victoria para el equipo de Arizona, con un marcador final de 134 – 105. Pero más allá del resultado, el juego en la cancha tuvo un valor agregado.

Los duelos se iban poniendo cada vez más intensos y cada emparejamiento de jugadores estaba muy áspero. Pero hubo un cruce particularmente acalorado.

Thompson tuvo un duro encontrón con Devin Booker, llevándolo más allá del talento en la pista. La figura de Golden State se vio frustrado con la defensa de su oponente y comenzó a increparlo verbalmente.

Ambas estrellas de la NBA se enfrascaron en una discusión, pero lo que más llamó la atención dentro del cruce de palabras y se ha viralizado, fue una frase de Klay: “Tengo 4 anillos y ustedes no, hijos de p…“.

Ambas estrellas de la NBA recibieron una falta técnica, lo que significó la expulsión para el jugador de los Warriors. Tras eso, cuando se iba a los vestuarios, se cruzó también con compañeros de Booker y parte del banquillo de los Suns, momento en que soltó la picante provocación.

En sus 759 partidos como profesional en la NBA, Klay Thompson nunca había sido expulsado, algo que lo hacía destacar entre los demás jugadores de la liga.

Finalmente fue Devin, una de las máximas figuras de Phoenix, quien logró sacarlo de sus casillas y provocar lo que se veía como algo impensado.

Terminando el partido, ‘DB’ declaró: “Amo a Klay Thompson, lo he hecho desde el principio. En el draft dije que quería ser como Klay. Pero eso no nos excusa de competir entre nosotros y hablar un poco de lío entre nosotros“.

"Man, I love Klay Thompson."

DBook on his exchange with Klay pic.twitter.com/lVPoe4IhqQ

— NBA on TNT (@NBAonTNT) October 26, 2022