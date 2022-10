Cartelera NBA: Revisa los partidos para este lunes 24 de octubre

La NBA continúa regalándonos básquetbol de primer nivel y para este lunes 24 de octubre se pondrá fin a la semana inaugural, con una cartelera que contempla atractivos partidos.

Tras un fin de semana lleno de acción, hay varios resultados por revisar de una intensa jornada dominical. El primer juego estuvo marcado por una nueva derrota de los Lakers que los deja con una marca de 0-3. Los angelinos no pudieron ante la visita de unos sólidos Trail Blazers que consiguieron un 3-0.

Más tarde, en uno de los duelos de mayor emoción, los Pelicans cayeron ante los Jazz. El marcador final fue de un punto de diferencia y se decisión en el tiempo de prórroga. Con esto, New Orleans registra su primera derrota (2-1), mientras que Utah sigue en racha (3-0).

En el Chase Center, los Warriors se impusieron, no con mucha diferencia en el marcador, ante los King. Golden State vuelve a ganar en casa y lleva un 2-1. Por su parte, los de Sacramento no pueden entrar el camino y mantienen un 0-3.

Cerrando la jornada, los Clippers no pudieron ante la visita de los Suns y cayeron como locales. Así, los angelinos se quedan con un registro de 2-1, el mismo que lograron los de Arizona.

Donovan Mitchell was MONEY in the Cavs' OT win.

37 PTS, 5 REB, 4 AST, 3 STL#KiaTipOff22 pic.twitter.com/20jKE41Wo7

— NBA (@NBA) October 24, 2022