Cartelera NBA: Revisa los partidos para este sábado 22 de octubre

La NBA sigue avanzando a un buen ritmo en la semana inaugural de esta temporada 2022-23 y para la noche de este sábado 22 de octubre llega con una nueva cartelera de partidos.

Tras una intensa jornada de viernes, hay varios resultados por revisar. Abriendo la fecha, los Wizards se quedaron con una ajustada victoria ante los Bulls como lo cales. Con esto, con los ‘Magos’ logran un 2-0, mientras que los ‘Toros’ se quedan con un 1-1.

En el FTX Arena se disputó uno de los duelos más atractivos, que terminó con los Heat cayendo ante los Celtics. De esta manera, el equipo de Miami registra un 0-2, aún sin sumar triunfos. Todo lo contrario ocurre con los de Boston, que consiguieron su segunda victoria consecutiva, llegando a un 2-0.

A la misma hora en el Barclays Center los Nets se impusieron ante los Raptors. Ambos equipos quedaron con una marca de 1-1; Brooklyn levantándose después de un mal arranque, y Toronto perdiendo en su primer juego fuera de casa.

Cerrando la noche se vivió otro de los partidos que más despertaban interés entre los fanáticos. Los Warriors recibieron a los Nuggets. Golden State no pudo superar a su rival y quedó con un global de 1-1 tras su primera derrota. Por su parte, Denver consiguió su primer triunfo, quedando también en un 1-1.

Ja Morant EXPLODED for 49 PTS in the @memgrizz win! #KiaTipOff22

La intensidad no baja y para la noche de este sábado 22 de octubre la cartelera de la NBA nos ofrece 9 partidos que nos permitirán seguir disfrutando del mejor básquetbol del mundo durante el fin de semana.

Para el salto inicial de la jornada, los 76ers recibirán a los Spurs. El equipo de Filadelfia, que aspira a una gran temporada, no comenzó de la mejor manera y se presenta con un registro de 0-2. Por su parte, los de San Antonio llegan con un 1-1 tras conseguir una victoria como visitantes.

Los Celtics volverán a la cancha, esta vez para visitar a los Magic. El equipo de Boston espera seguir ampliando su racha de triunfos (2-0). Al frente tendrá a un rival que no debería presentar mayor desafío, pero que sí esperan levantar cabeza en su pabellón y mejorar su marca de 0-2.

Más tarde, los Heat se medirán ante los Raptors en un juego prometedor. Los miamenses esperan conseguir su primera victoria de la temporada (0-2), pero su oponente no le pondrá las cosas fáciles, ya que irán en búsqueda de inclinar a su favor el registro 1-1.

Uno de los duelos más atractivos de la jornada sabatina será ente los Mavericks y los Grizzlies. Dallas será local y pretende emparejar su 0-1, mientras que Memphis irá en búsqueda de su tercera victoria consecutiva e incrementar su 2-0. Además, se anticipa un interesante cruce entre Luka Doncic y Ja Morant.

First weekend hoops of the season! #KiaTipOff22

▪️ Ja (49 PTS last night) leads MEM against Luka, DAL

▪️ Paolo's home debut vs. undefeated Celtics

▪️ Donovan Mitchell: 31 in Cavaliers debut

