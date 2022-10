Cartelera NBA: Revisa los partidos para este viernes 21 de octubre

La temporada regular 2022-23 de la NBA continúa con la semana inaugural a un muy buen nivel y para la noche de este viernes 21 de octubre nos ofrece una cartelera bastante nutrida.

Tras la jornada de jueves, hay resultados que dejaron algunos puntos importantes a analizar. En el Wells Fargo Center, los 76ers cayeron ante los Bucks por un ajustado marcador.

El equipo de Filadelfia no pudo levantar cabeza y sucumbió como local registrando un 0-2. Hay que recordar que en su debut cayó ante los Celtics. Por su parte, Milwaukee arrancó de buena manera su participación en esta campaña, con un 1-0.

Más tarde, uno de los duelos que generaba cierto morbo, era el de los Clippers contra los Lakers. Más allá de lo que significa el cruce para Los Ángeles, los ojos estaban puestos sobre LeBron James y compañía.

En definitiva, los oro y púrpura fueron superados por su clásico rival en la ciudad. Además, el encuentro estuvo marcado por la mala actuación de Russel Westbrook. Así, los Clippers quedan con un 1-0, y los Lakers con un 0-2.

🔥 James Harden in his first 2 games this szn 🔥

Game 1: 35 PTS | 8 REB | 7 AST | 5 3PM

Game 2: 31 PTS | 8 REB | 9 AST | 2 STL pic.twitter.com/2vzJ5iqR12

— NBA (@NBA) October 21, 2022