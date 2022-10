Cartelera NBA: revisa los partidos para este jueves 20 de octubre

La semana inaugural de la NBA empezó de la mejor manera, con mucha acción de primer nivel, y para este jueves el básquetbol no se detiene, ya que la cartelera nos ofrece nuevos partidos.

Tras la noche de miércoles, hay varios resultados por revisar, con algunos duelos que ofrecieron un gran espectáculo. En uno de los primeros cruces, entre los Pistons y los Magic, pudimos presenciar un gran debut.

A pesar de que la franquicia de Míchigan se quedó con la victoria de una manera cómoda, los de Orlando sacan cuentas alegres con Paolo Banchero, su novato de elección N°1 en el Draft 2022.

En Miami se vivió un atractivo enfrentamiento entre los Heat y los Bulls. Los ‘Toros’ se quedaron con la victoria y contaron con un inspirado DeMar DeRozan que anotó 37 puntos.

La cuota de emoción llegó en los partidos de los Grizzlies contra los Knicks y más tarde en el de los Suns contra los Mavericks. En el FedExForum los ‘Osos’ resolvieron todo a su favor en el tiempo de prórroga. En tanto, Phoenix triunfó con una canasta dentro de los últimos segundos.

Para este jueves 20 también tenemos acción de la NBA y la cartelera nos ofrece dos partidos. Si bien es poco en cantidad, sobre todo para lo que se acostumbra en la liga, la calidad siempre está garantizada.

La jornada la abrirán los 76ers ante los Bucks. Los de Philadelphia vienen de caer en su arranque de temporada ante los Celtics y esperan ganar hoy para emparejar ese 0-1.

Pero al frente tendrán a un equipo de Milwaukee que debutará en esta campaña 2022-23, en la que esperan llegar mucho más lejos en relación con el año anterior.

Más tarde, la ciudad de Los Ángeles vivirá su noche especial, con los Lakers enfrentándose a los Clippers. Los oro y púrpura llegan con un 0-1 luego de perder ante los Warriors en su inicio.

Por su parte, los dirigidos por Tyronn Lue, y liderados en la cancha por KawhiLeonard, esperan comenzar su temporada regular de la mejor manera.

