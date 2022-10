NBA: El gran debut de Paolo Banchero en la temporada regular estuvo al nivel de LeBron James

Esta semana comenzó la temporada regular 2022-23 de la NBA y en la segunda jornada tuvimos la posibilidad de ver el debut de Paolo Banchero, quien deslumbró con una gran actuación.

Si bien el partido entre los Pistons y los Magic no era muy atractivo en el papel, los ojos estarían puestos en el ítalo-estadounidense. Con 19 años, fue elegido en la primera selección del Draft 2022.

A pesar de que su equipo cayó por 113 – 109, el joven ala pívot dejó buenas impresiones en Orlando con una magnífica actuación. Sus buenas jugadas e importantes números ilusionan a la franquicia.

En detalle, Paolo jugó 35 minutos en los que anotó 27 puntos, ganó 9 rebotes y dio 5 asistencias. Cerró con un 11/18 en tiros, del cual no se mostró muy satisfecho, dejando ver lo exigente que es con él mismo.

Paolo Banchero was HISTORIC, becoming the first No. 1 overall pick to drop 20+ PTS, 5+ REB, and 5+ AST in their NBA debut since LeBron James in 2003! pic.twitter.com/RrQwbl5h7r

— NBA (@NBA) October 20, 2022