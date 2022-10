Cartelera NBA: Revisa los partidos para este miércoles 19 de octubre

Esta semana comenzó una nueva temporada regular de la NBA y para este miércoles 19 de octubre la cartelera nos ofrece varios partidos para disfrutar de la segunda jornada.

Tras el arranque de la campaña 2022-23, hay muchas expectativas sobre lo que puedan hacer los diferentes equipos de la liga. Cada franquicia se preparó lo mejor que pudo para llegar lo más lejos posible este año.

La primera noche nos dejó dos resultados de duelos atractivos. La inauguración de esta temporada fue entre los Celtics y los 76ers. El equipo de Boston, subcampeón, se quedó con la victoria como local por 126 – 117 ante Philadelphia que busca lograr grandes cosas.

Más tarde, los Warriors recibieron a los Lakers en un choque que se preveía desequilibrado. Golde State demostró por qué son los actuales campeones y se impusieron con un cómodo 123 – 109 ante una escuadra angelina que parece no tener mejoras.

Para la velada de este miércoles 19 de octubre, la NBA llega con una cargada cartelera de partidos, tal como les gusta a los fanáticos. En total, son 12 juegos con varios prometedores.

Abriendo la jornada, los Pistons recibirán a los Magic. Ambas franquicias vienen de malas campañas en la temporada 2021-22 y esperan mejorar su rendimiento. Lo llamativo de este cruce es que podremos ver el debut oficial de Paolo Banchero.

Media hora más tarde, el FTX Arena albergará uno de los duelos que más genera; los Heat contra los Bulls. Claramente, los locales son favoritos, pero los de Chicago vienen con la chispa y esperan dar la sorpresa este año, llegando más lejos en play-offs.

A la misma hora, los Grizzlies serán locales ante los Knicks. El panorama es similar al del encuentro entre miamenses y ‘Toros’, ya que los ‘Osos’ han demostrado ser superiores que los neoyorquinos. Sin embargo, es muy probable que el equipo encabezado por Derrick Rose de un salto en relación a su curso anterior.

Uno de los últimos duelos será entre los Suns y los Mavericks. La franquicia de Arizona será local y espera partir bien, pero lo importante es superar sus fantasmas y terminar aún mejor el año. Por su parte, los de Dallas quieren demostrar que están para grandes cosas y esperan demostrar su solidez durante toda la temporada.

Opening night for 24 teams 🔥 #KiaTipOff22

▪️ Zion, Dame, Jamal Murray make returns

▪️ Spida, Gobert, Ben Simmons, Dejounte Murray debut with new teams

▪️ No. 1 pick Paolo starts career against last year's No. 1 pick Cade

📺 ESPN

📲 NBA App

➡️ https://t.co/fC7klIK7gr pic.twitter.com/3NHaGY8iXm

— NBA (@NBA) October 19, 2022