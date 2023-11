Los vehículos eléctricos e híbridos más comercializados en Chile y los nuevos lubricantes que pueden usar

Contenido patrocinado.

El pasado 23 de octubre, se llevó a cabo con gran éxito el Congreso de Lubricantes KIXX 2023 en Espacio Riesco, en la comuna de Huechuraba, región Metropolitana. El evento contó con la presencia de clientes, colaboradores y visitantes internacionales de Corea, México, Bolivia y Perú.

Durante el congreso, se anunció la llegada a Chile de los nuevos productos de KIXX HIBRID, diseñados especialmente para vehículos híbridos, en sus dos viscosidades 0w16 y 0w20. Esta línea de lubricantes mezcla el aceite y los aditivos necesarios para brindarle máxima protección, durabilidad y estabilidad para el motor y componentes clave de este.

¿Qué vehículos necesitan de estos lubricantes? Revisa algunos de los modelos híbridos y eléctricos más comercializados en Chile:

Híbridos:

– Toyota Prius

– Hyundai Ioniq

– Ford Fusion Hybrid

– Lexus CT

– Lexus NX

Eléctricos:

– Kia Niro

– Maxus eDeliver 3

– Mg ZS

– BYD Yuan Plus EV

– Hyundai Kona OS EV

– Hyundai Ioniq 5

Desde KIXX explican que “los vehículos 100% eléctricos (EV) poseen otras características de ingeniería en la construcción y funcionamiento de sus componentes, muy distinta a la de los motores de combustión tradicional, es más, los vehículos eléctricos no requieren de aceite propiamente tal, aunque esto no es excusa para no brindarle la protección y el cuidado que su vehículo merece, es en este apartado donde aparece nuevamente Kixx para brindar soluciones a la medida de las necesidades”.

“KIXX EV, destinados a vehículos eléctricos, es una línea de fluidos para motores eléctricos, entre los cuales encontramos Fluidos refrigerantes de Protección Térmica, los cuales se encargan de mantener a una temperatura estable las baterías y circuitos que componen dichos motores y fluidos de transmisión eléctrica, los cuales protegen los componentes clave del motor y estos innovadores lubricantes ofrecen un rendimiento excepcional y una protección óptima para los motores de última generación, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente y al máximo desempeño de los vehículos”, agregó la empresa.

Para conocer más sobre la tecnología de los autos híbridos y eléctricos y qué lubricantes necesitan, haz click aquí.