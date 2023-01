Chaleco López se resigna en Arabia Saudita: “Para nosotros el Dakar prácticamente se ha acabado”

Francisco Chaleco López y su navegante, Juan Pablo Latrach, siguen sufriendo con inconvenientes en torno a su vehículo y este jueves lograron a duras penas terminar la etapa 11 del Rally Dakar 2023 entre las localidades de Haradh y Empty Quarter, llegando en el undécimo lugar.

El bicampeón vigente de la categoría de los prototipos ligeros se sitúa cuarto de la clasificación general, pero a 2 horas y 50 minutos del liderato que tiene el estadounidense Austin Jones, sin aprovechar los problemas mecánicos que afectaron a quien era puntero hasta ayer, el belga Guillaume de Mevius.

Con semejante distancia, Chaleco López ya se resigna en torno al resto de la prueba en Arabia Saudita. “Ha sido una etapa muy compleja. Seguimos con problemas en el auto. Para nosotros el Dakar prácticamente se ha acabado. Esperamos terminar igual. El auto se paró 40, 50 veces. Hemos reseteado en cada oportunidad. Anoche los ingenieros trabajaron hasta última hora. Cambiaron todo el cableado, pero no se ha podido dar con el problema”, apuntó, frustrado ante las fallas de su vehículo.

“Nunca me había pasado algo así en el Rally Dakar. Había tenido dakares diferentes, pero acá se nos escapa de las manos y eso nos tiene cansados porque finalmente quedamos fuera de ritmo. Tenemos que parar, resetear. No hemos podido correr como queríamos. Van quedando tres días, esperamos terminar, que es nuestro objetivo final. Estamos cuartos en la general, pero como están las cosas, solo queremos llegar a la meta”, expresó el oriundo de Teno, esperanzado en completar el viernes la segunda parte de la etapa maratón, donde no tuvo asistencia externa.