Chaleco López vuelve a tener problemas con el auto y teme no llegar a la meta

Una nueva etapa con problemas electrónicos se presentó en el auto del binomio Francisco Chaleco López-Juan Pablo Latrach (Red Bull Can-Am Factory Team) a cuatro días del final, que lo tiene estancado en el cuarto lugar en la clasificación general. Desde el inicio de la competencia que el maulino viene insistiendo que la máquina presenta irregularidades no mecánicas, sin embargo, hasta ahora no se ha detectado el problema central.

Aun así, el chileno llegó a la meta de Shaybah en el octavo lugar a 7 minutos 10 segundos del ganador de la etapa 10, el estadounidense Seth Quintero con 1:55’17” para los 114 kilómetros de especiales. Líder de la categoría Vehículos Ligeros T3 es el belga Guillaume de Mevius con 41:45’58”. López-Latrach están cuartos a 2:44’04”.

“Siempre hemos pensado muy positivo. Llevamos casi 10 días con problemas en el auto, pero hoy nos sobrepasó, porque a partir del kilómetro 30 comenzó nuevamente con inconvenientes electrónicos serios y todavía no son detectados. Hoy el motor se ha parado como 20 veces. Teníamos miedo de no llegar. Hemos reseteado el computador, pero hasta la pantalla se volvió loca. Hoy el tema del auto nos sobrepasó. Nos tienen muy preocupados de no llegar a la meta y mañana (jueves) es la etapa maratón”.

No está contento López Contardo con el rendimiento del Can-Am, pues se ha quejado con el equipo de ingenieros y no se ha resuelto el inconveniente, pero hoy sacó la voz fuerte en el equipo para que se encuentre la solución.

“La estrategia ya no cuenta. Buscar un podio ahora es una situación casi imposible. Estamos preocupados de que el auto no llegue a la meta, de que no parta más, porque está arrojando errores que antes no mostraba. Llegando al campamento hablamos con los ingenieros para que encuentren el problema, que no sigan cambiando piezas. Puede ser un cablecito que esté haciendo maza o haga un corte o no sé qué y nos deje fuera de la carrera”, comentó algo incómodo el piloto.

La Etapa 11 de este jueves consta de 426 kilómetros, de los cuales 275 serán de especiales. Será la esencia misma del Dakar con la primera parte de la etapa maratón que se transformará en una prueba de resistencia extrema. Poco después de la salida se superarán los 4.000 kilómetros acumulados de especiales. El escenario natural ofrecerá una mezcla de arena de todos los colores en una jornada agotadora a través de las dunas. La gestión del vehículo será la clave, ya que la asistencia y los mecánicos no están permitidos. Todo dependerá de los pilotos.