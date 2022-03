Fórmula 1: Nikita Mazepin evalúa demandar a la escudería Haas tras su despido “injusto”

El piloto ruso Nikita Mazepin y la empresa rusa Uralkali estarían considerando demandar a Haas, luego de que la escudería de la Fórmula 1 decidiera rescindir sus contratos tras la invasión de Rusia sobre Ucrania.

En rueda de prensa, Mazepin calificó de “injusto” el fin de su contrato con el equipo estadounidense. Además, aseguró que no tiene intención de regresar, aunque reconoció que era “bueno mantener abiertas todas las opciones”, refiriéndose a una posible demanda.

Además, el piloto de 23 años anunció que creará una fundación para deportistas que se han visto vetados de sus competiciones por “motivos políticos”.

Today I am announcing the creation of a new foundation to help athletes who have been blocked from competing for political reasons. #WeCompeteAsOne

— Nikita Mazepin (@nikita_mazepin) March 9, 2022