Inesperado contratiempo: etapa maratón del Rally Dakar 2022 fue cancelado por inundaciones en Al Artawiyah

El desarrollo del Rally Dakar 2022 que se lleva a cabo en Arabia Saudita no ha estado exento de contratiempos y el último problema que tuvo que afrontar la organización este domingo fue por culpa de la lluvia.

El agua que cayó en algunos sectores del país anfitrión provocó una gran inundación en el campamento ubicado en la localidad de Al Artawiyah, lugar donde está el bivouac de llegada para la etapa 2 que iba a ser de maratón, modalidad que implica que los corredores no reciben ningún tipo de asistencia desde sus equipos y solo se pueden ayudar mutuamente.

Mediante sus redes sociales, la organización Rally Dakar 2022 publicó un video evidenciando todas las instalaciones anegadas de agua. “Mañana no hay maratón bivouac. Sin embargo, la Sección Especial será la misma y los vehículos pasarán la noche en el bivouac de Al Qaisumah con su ayuda. Es por eso que la etapa de maratón no fue posible en Al Artawiyah”, señalaron.

De esta manera, para mañana lunes 3 de enero se reconvirtió la etapa maratón a una especial convencional con los corredores trasladándose al siguiente bivouac ubicado en Al Qaisumah, donde los pilotos sí podrán contar con la ayuda de sus equipos.

🚨 No Marathon Bivouac tomorrow 🚨

The Special Section however will be the same and the vehicles will spend the night at the Al Qaisumah bivouac with their assistance.

This is why the Marathon Stage wasn't possible in Al Artawiyah… 👀#Dakar2022 pic.twitter.com/rWGVl9lbuI

— DAKAR RALLY (@dakar) January 2, 2022