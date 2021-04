Cambio en el calendario: Cancelación del GP de Canadá hizo regresar a Turquía para la temporada 2021 de Fórmula 1

Este viernes arrancó oficialmente la tercera jornada del Fórmula 1 en su temporada 2021. El Autódromo Internacional do Algarve, en Portimao, será protagonista del Gran Premio de Portugal.

La tercera fecha del Mundial será la segunda carrera a disputarse en suelo europeo, considerando que serán 14 los circuitos a correrse en el Viejo Continente. Inicialmente eran 13, pero la cancelación del Gran Premio de Canadá hizo que Turquía volviera.

Así lo confirmó la organización del mundial el pasado miércoles, cuando se oficializó que el premio norteamericano se bajaba definitivamente del calendario, para darle paso al Circuito de Estambul, el mismo que vio campeón del mundo en el 2020 al británico Lewis Hamilton.

El Gran Premio de Turquía se correrá el fin de semana del 13 de junio y será la séptima carrera del mundial 2021 de la máxima categoría del automovilismo, posterior al Gran Premio de Azerbaiyán.

Por lo pronto, el Gran Premio de Portugal tendrá su práctica tres y la jornada de clasificación este sábado, mientras que la carrera quedó programada para el día domingo a las 10:00 horas y tú podrás seguir todas las alternativas junto al equipo de ADN Deportes.

BREAKING: Turkey joins 2021 calendar in place of Canada on June 11-13

We are looking forward to the return of the Canadian Grand Prix in 2022, which has also signed a two-year contract extension#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/x3R8taLOci

— Formula 1 (@F1) April 28, 2021