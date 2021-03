Todos presentados: Así lucen los coches de la Fórmula 1 para la temporada 2021

Poco más de tres semanas restan para que la temporada 2021 de la Fórmula 1 en Bareín. El fin de semana del 27 y 28 de marzo se correrá el Gran Premio de dicho país en Sakhir y para ello, las diez escuderías ya habrán mostrado al mundo sus autos.

En ello, hasta este jueves 4 de marzo, ocho de los diez equipos del mundial han mostrado sus coches para la temporada, solo restando conocer los modelos de los norteamericanos Haas y de los italianos Ferrari.

Esto son los autos que ya han sido presentados.

McLaren

Los primeros en salir con su nuevo auto fueron los británicos de McLaren. El MCL35M vio la luz el pasado 15 de febrero, coche que correrán el australiano Daniel Ricciardo y el inglés Lando Norris.

Alpha Tauri

Los italianos fueron los siguientes en revelar al mundo su AT02. Alpha Tauri tendrá como pilotos titulares al francés Pierre Gasly y el japonés Yuki Tsunoda.

dropping the AT(oh!)2 like it's hot 🔥 full hi-res gallery 👉 https://t.co/gRgNFe3K2w pic.twitter.com/t00lN1BjGA — Scuderia AlphaTauri (@AlphaTauriF1) February 19, 2021

Alfa Romeo

Días más tarde los suizos de Alfa Romeo mostraron en sus redes sociales el C41, auto con los que competirán el finlandés Kimi Räikkönen y el italiano Antonio Giovinazzi.

Red Bull

Sin grandes cambios en su chasis, el RB16B de los austríacos fue mostrado al mundo a fines de febrero. El holandés Max Verstappen y el mexicano Sergio Pérez serán los encargados de pilotear dichos automóviles.

Mercedes

Los actuales campeones del mundo por escuderías presentaron el W12 durante los primeros días del marzo. Lewis Hamilton buscará su octavo título del mundo con los alemanes, mientras que Valtteri Bottas será nuevamente su escudero.

Introducing the W12 🖤🥰 Get your first look at our 2021 F1 car! #WeLivePerformance pic.twitter.com/RiZEBTyarb — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) March 2, 2021

Alpine

Los franceses de Renault cambiaron nombre para la temporada 2021. Alpine mostró su A521 el mismo día en que Mercedes revelaba su nuevo coche para la temporada. El regreso de Fernando Alonso está entre las grandes novedades de los franceses y su compañero será Esteban Ocon.

Aston Martin

El último en mostrar novedades fueron los británicos de Aston Martin. La escudería inglesa regresa a la máxima categoría del automovilismo tras varias décadas de ausencia y lo harán con el AMR21. Sebastian Vettel y Lance Stroll serán los encargados de pilotear el auto.

Thank you for joining us on this incredible journey. We’re just getting started… #AMR21 #IAMF1 Discover more ➡️ https://t.co/z3o7E5exWM pic.twitter.com/KD359otEZh — Aston Martin Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) March 3, 2021

Haas

La escudería norteamericana presentó este jueves el VF-21. El alemán Mick Schumacher, hijo del “Káiser”, y el ruso Nikita Mazepin van a manejar dichos autos.

Williams

El viernes 5 de marzo, los británicos de Williams presentaron su nuevo FW43B, auto que será piloteado por Nicholas Latifi y George Russell.

Introducing the FW43B 💙🤍💛 pic.twitter.com/4AF7Au4B5a — Williams Racing (@WilliamsRacing) March 5, 2021

Ferrari

Finalmente, este miércoles llegó la presentación del SF21 de la escudería italiana Ferarri. El Cavallino Rampante deberá mejorar la paupérrima imagen que dejó el 2020 y para ello contarán con el monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz Jr.