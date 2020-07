Calendario de Fórmula 1 sumó tres nuevas carrera para la temporada 2020: Nürburgring, Portimão e Ímola

El pasado fin de semana, la Fórmula 1 disputó la tercera carrera de la temporada tras estar varios meses suspendida por la crisis sanitaria mundial del coronavirus. El británico de Mercedes, Lewis Hamilton, se quedó con el GP de Hungría.

En ello, este viernes la organización de la Fórmula 1 confirmo tres nuevos circuitos para la temporada: Nurburgring (Alemania), Portimao (Portugal) e Imola (Italia), esto para los meses de octubre y noviembre del presente año.

Con la confirmación, el calendario de la máxima categoría del automovilismo quedó con 13 carreras programadas, de las cuales tres ya se corrieron (dos en Austria y una en Hungría) a la espera de poder sumar más circuitos de aquí a fin de año, recordando que la organización busca llegar a las 15 o 18 carreras.

El GP de Alemania se correrá el fin de semana del 9 de octubre, el de Portugal lo hará entre el 23 y 25 de octubre y el emblemático circuito de Italia verá acción entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

BREAKING: We're racing at Nurburgring, Portimao and Imola!

The three Grands Prix will make up rounds 11-13 of the 2020 F1 calendar, with Imola being a two-day event#EifelGP #PortugueseGP #ImolaGP pic.twitter.com/Hxen8a45g1

— Formula 1 (@F1) July 24, 2020