Lewis Hamilton respondió a críticas de Mario Andretti contra el racismo en diario chileno

Es el piloto más influyente de la última década y además sacó a relucir su chapa de activista. Se trata del británico Lewis Hamilton, actual campeón de la Fórmula 1 y líder de la temporada 2020 que recién completó su tercera carrera el pasado fin de semana.

Sin embargo, esta vez al británico lo llevaron fuera de las pistas en su calidad de activista para terminar con el racismo en el mundo. Hamilton constantemente publica contenido sobre la campaña “Black Lives Matter“ y aquello no agradó mucho al expiloto italo-norteamericano, Mario Andretti.

En conversación con El Mercurio, Andretti indicó sobre Hamilton que “tengo mucho respeto por Lewis, pero ¿por qué ser militante? No debería mezclarse la política con el deporte. Siempre ha sido aceptado y se ha ganado el respeto de todos. Creo que todo el asunto es pretencioso y está creando un problema que no existe. Pintar el coche de negro no sé qué bien hará“, dijo.

Palabras que encontraron la rápida respuesta del campeón del mundo “es decepcionante, pero desgraciadamente es una realidad que algunos de la vieja generación que todavía tienen voz hoy no puedan darse cuenta de que hay un problema”, indicó en su cuenta de Instagram.

“Es pura ignorancia, pero no me detendrá a la hora de seguir buscando un cambio, espero que este hombre, al que siempre he respetado, pueda tomarse un tiempo para aprender“, agregó.