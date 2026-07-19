¿Qué pasará con los bailarines de “Fiebre de Baile”? Integrante adelanta importante cambio por llegada de “Fiebre de Canto”

El próximo estreno de Fiebre de Canto en Chilevisión había generado dudas entre los seguidores de Fiebre de Baile, especialmente sobre el futuro de los bailarines que acompañaron el exitoso estelar.

Sin embargo, uno de sus integrantes adelantó que gran parte del elenco continuará siendo parte del nuevo proyecto.

fiebre de canto Ampliar

Fue el bailarín profesional Francisco Chávez quien abordó el tema en conversación con Francisco Ruiz, donde explicó que, aunque habrá algunos cambios en el equipo de producción, la intención es mantener a la mayoría de los artistas que participaron en el programa de baile.

“Gran parte, al menos, de los bailarines profesionales que están en ‘Fiebre de Baile’ vamos a seguir en ‘Fiebre de Canto’, acompañando las presentaciones de los cantantes”, señaló, aunque aclaró que todavía no puede confirmar la continuidad de todos los integrantes.

Chávez también valoró la posibilidad de seguir trabajando junto a sus compañeros y mantener el vínculo con el público. “Es bonito poder darle continuidad. Tanto para nosotros, profesionalmente, seguir con trabajo en el canal, como para la gente que le gusta vernos. Todos los bailarines que están aquí son de primer nivel, y es hermoso que el mismo grupo pueda seguir acompañando a quienes participarán ahora en ‘Fiebre de Canto’”, afirmó.

El nuevo estelar de Chilevisión, que se estrenará próximamente, pondrá a prueba las habilidades vocales de diversas figuras del espectáculo.

Entre los primeros participantes confirmados figuran Juan Pedro Verdier, Camila Andrade, Julio Milostich, Nel Mauri y Etienne Bobenrieth, quienes buscarán conquistar al jurado con sus interpretaciones. La continuidad de buena parte del ballet apunta a mantener uno de los sellos que caracterizó a Fiebre de Baile.