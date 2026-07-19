;

¿Qué pasará con los bailarines de “Fiebre de Baile”? Integrante adelanta importante cambio por llegada de “Fiebre de Canto”

Uno de los artistas reveló el futuro de la mayoría del elenco ante el estreno del nuevo programa de Chilevisión.

Nelson Quiroz

Chilevision

Chilevision

El próximo estreno de Fiebre de Canto en Chilevisión había generado dudas entre los seguidores de Fiebre de Baile, especialmente sobre el futuro de los bailarines que acompañaron el exitoso estelar.

Sin embargo, uno de sus integrantes adelantó que gran parte del elenco continuará siendo parte del nuevo proyecto.

ADN

fiebre de canto

Fue el bailarín profesional Francisco Chávez quien abordó el tema en conversación con Francisco Ruiz, donde explicó que, aunque habrá algunos cambios en el equipo de producción, la intención es mantener a la mayoría de los artistas que participaron en el programa de baile.

Revisa también

ADN

Gran parte, al menos, de los bailarines profesionales que están en ‘Fiebre de Baile’ vamos a seguir en ‘Fiebre de Canto’, acompañando las presentaciones de los cantantes”, señaló, aunque aclaró que todavía no puede confirmar la continuidad de todos los integrantes.

Chávez también valoró la posibilidad de seguir trabajando junto a sus compañeros y mantener el vínculo con el público. “Es bonito poder darle continuidad. Tanto para nosotros, profesionalmente, seguir con trabajo en el canal, como para la gente que le gusta vernos. Todos los bailarines que están aquí son de primer nivel, y es hermoso que el mismo grupo pueda seguir acompañando a quienes participarán ahora en ‘Fiebre de Canto’”, afirmó.

El nuevo estelar de Chilevisión, que se estrenará próximamente, pondrá a prueba las habilidades vocales de diversas figuras del espectáculo.

Entre los primeros participantes confirmados figuran Juan Pedro Verdier, Camila Andrade, Julio Milostich, Nel Mauri y Etienne Bobenrieth, quienes buscarán conquistar al jurado con sus interpretaciones. La continuidad de buena parte del ballet apunta a mantener uno de los sellos que caracterizó a Fiebre de Baile.

Contenido patrocinado

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

No los dejes bajo la lluvia: Revisa las comunas con refugios de animales y centros de acopio para protegerlos

&#039;Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más&#039;

'Pasé el duelo dentro de mi matrimonio... Solo lo veo como el papá de mis hijos y nada más'

&#039;Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...&#039;: La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

'Ya no siento lo mismo que antes. Solo lo veo como...': La confesión que remeció a una de las parejas más polémicas de Volverías con tu Ex 2

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

La banda chilena que conquista con un himno a la autenticidad adelanta su esperado primer disco

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

Cómo secar correctamente el cabello en invierno para evitar daños y controlar el frizz

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

La razón por la que las personas no deben confiar ciegamente en los pronósticos del tiempo

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Tomorrowland 2026: Así puedes ver el festival desde Chile

Fallece a los 81 años icónica actriz de &#039;Mi pobre Angelito 2&#039; y ganadora de premio Óscar

Fallece a los 81 años icónica actriz de 'Mi pobre Angelito 2' y ganadora de premio Óscar

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

Alerta por 43 puntos críticos tras lluvia en la Región Metropolitana: Aumentan las precipitaciones

&#039;Dicen que la echaron por cochina...&#039;: Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

'Dicen que la echaron por cochina...': Sergio Rojas revela supuesto despido de figura de la televisión nacional

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad