General director de Carabineros tras responso de Marcos Cosme: “Los criminales deben estar en la cárcel”

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Santiago

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, entregó un mensaje tras el responso fúnebre del suboficial mayor póstumo Marcos Cosme, realizado este domingo en Temuco, donde aseguró que la institución continuará enfrentando la delincuencia con mayor determinación y pidió que el responsable del crimen permanezca en prisión.

"Este criminal tiene que pagar con cárcel. Los criminales deben estar en la cárcel. Gente que solamente hace maldad no puede estar en otro lugar que no sea cumpliendo pena efectiva y en la cárcel“, afirmó la máxima autoridad de Carabineros.

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Araya sostuvo que la muerte del funcionario policial ha significado días de profundo dolor para la institución y para el país, destacando además las múltiples muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores.

Durante su intervención, recordó que el cabo primero Marcos Cosme fue ascendido de manera póstuma al grado de suboficial mayor, en reconocimiento a su trayectoria y al servicio prestado a la institución.

“Hoy despedimos al cabo primero Marcos Cosme, a quien ascendí póstumamente al grado de suboficial mayor, como corresponde a los héroes que entregan la vida por el país”, señaló.

El general director también agradeció la presencia del Presidente José Antonio Kast, la Primera Dama María Pía Adriasola, ministros de Estado, parlamentarios y representantes de distintas instituciones, quienes participaron en la ceremonia realizada en el Grupo de Formación de Carabineros de Temuco.

Asimismo, aseguró que la muerte del funcionario fortalecerá el trabajo de la policía uniformada.

“Estamos renovando nuestro compromiso de seguir trabajando por Chile y con más fuerza. Esta institución no baja los brazos, esta institución se va a levantar como siempre lo ha hecho. Esta muerte, sin lugar a dudas, no va a ser en vano”, afirmó.

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Respecto del proceso judicial, Araya indicó que Carabineros entregará todos los antecedentes necesarios para contribuir a la investigación y reiteró que esperan que el imputado reciba una condena efectiva.

Finalmente, envió un mensaje a quienes puedan haber ayudado a ocultar al sospechoso.

“Esto no es un juego. Hemos pedido que entreguen el máximo de antecedentes de quienes han cometido estos crímenes, porque no queremos encubridores. Los chilenos no merecemos estar despidiendo a un hombre de 32 años que lo único que quería era servir y darle paz y tranquilidad al país”, concluyó.