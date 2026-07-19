El concierto de Bad Bunny realizado este sábado 18 de julio en Milán debió ser evacuado debido a una tormenta eléctrica que afectó a la ciudad italiana y obligó a interrumpir el espectáculo.

La presentación correspondía a la segunda fecha del cantante puertorriqueño en la ciudad del norte de Italia. Sin embargo, en esta ocasión sus seguidores no pudieron disfrutar del show completo producto del brusco cambio en las condiciones meteorológicas.

La emergencia se registró pasadas las 20:00 horas, cuando una intensa lluvia, fuertes ráfagas de viento y la caída de granizo comenzaron a afectar el hipódromo La Maura, recinto donde se desarrollaba el concierto.

Ante el avance de la tormenta, los más de 80 mil asistentes tuvieron que abandonar rápidamente el lugar y buscar resguardo fuera del recinto. La situación obligó a evacuar la zona para evitar que el público continuara expuesto al viento, la lluvia y la actividad eléctrica.