Gobierno anuncia investigación por caída de grúa en Coquimbo: ¿Quién será responsable de los daños?

El Gobierno anunció el inicio de una investigación para esclarecer las causas de la caída de una grúa en la comuna de Coquimbo, accidente que dejó seis viviendas con importantes daños materiales en medio del sistema frontal que afecta a la zona.

Tras una inspección en el lugar, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas, aunque equipos técnicos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) ya trabajan para determinar qué provocó el desplome.

El delegado presidencial regional, Víctor Pino, explicó que existían instrucciones para que este tipo de estructuras permanecieran debidamente aseguradas ante el pronóstico de fuertes vientos.

Por ello, la investigación buscará establecer si se cumplieron las medidas de resguardo y definir las responsabilidades correspondientes.

En paralelo, el Serviu inspecciona una segunda grúa ubicada en el sector para verificar que no represente un riesgo y adoptar medidas preventivas si fuera necesario.

Respecto a las viviendas afectadas, el seremi de Vivienda y Urbanismo, Pablo Cuadra, aseguró que la empresa constructora deberá hacerse cargo de los daños , ya que cuenta con seguros vigentes para este tipo de situaciones.

Además, las autoridades indicaron que, en caso de existir riesgo para los vecinos, se coordinarán evacuaciones preventivas junto a la Delegación Presidencial y el municipio mientras continúan las labores en el lugar.