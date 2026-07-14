La Serena resguardará a perros comunitarios ante el sistema frontal: serán trasladados a un lugar seguro / Carol Yepes

Ante la llegada del sistema frontal, la Municipalidad de La Serena anunció que trasladará de forma preventiva a los perros comunitarios que viven en el borde costero para resguardarlos de las intensas precipitaciones.

La medida contempla el retiro de los animales que permanecen en sectores como el Faro Monumental y sus alrededores, con el objetivo de evitar que se vean afectados por las lluvias pronosticadas para los próximos días.

Desde el municipio informaron que los perros serán llevados al Parque Coll, donde contarán con un espacio habilitado, alimentación y refugio mientras dure el evento meteorológico.

“Para su tranquilidad, mañana los vamos a ir a rescatar y les vamos a entregar cobijo (...) para que puedan comer, estar tranquilitos y no sufran los estragos de las precipitaciones”, señalaron desde la casa consistorial a través de un registro difundido en redes sociales.

Asimismo, aseguraron que el traslado será únicamente preventivo y que, una vez finalizado el sistema frontal, los animales regresarán a los lugares donde habitualmente viven.

La iniciativa forma parte de las labores preventivas que está desarrollando el municipio en distintos puntos de la comuna para enfrentar el paso del frente de mal tiempo, que también incluye trabajos para facilitar la evacuación de aguas lluvia.