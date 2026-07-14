;

La Serena resguardará a perros comunitarios ante el sistema frontal: serán trasladados a un lugar seguro

Los animales contarán con refugio, alimento y cuidados mientras duren las precipitaciones.

Javier Gómez

Javiera Rivera

La Serena resguardará a perros comunitarios ante el sistema frontal: serán trasladados a un lugar seguro

La Serena resguardará a perros comunitarios ante el sistema frontal: serán trasladados a un lugar seguro / Carol Yepes

Ante la llegada del sistema frontal, la Municipalidad de La Serena anunció que trasladará de forma preventiva a los perros comunitarios que viven en el borde costero para resguardarlos de las intensas precipitaciones.

La medida contempla el retiro de los animales que permanecen en sectores como el Faro Monumental y sus alrededores, con el objetivo de evitar que se vean afectados por las lluvias pronosticadas para los próximos días.

Desde el municipio informaron que los perros serán llevados al Parque Coll, donde contarán con un espacio habilitado, alimentación y refugio mientras dure el evento meteorológico.

Revisa también

ADN

Para su tranquilidad, mañana los vamos a ir a rescatar y les vamos a entregar cobijo (...) para que puedan comer, estar tranquilitos y no sufran los estragos de las precipitaciones”, señalaron desde la casa consistorial a través de un registro difundido en redes sociales.

Asimismo, aseguraron que el traslado será únicamente preventivo y que, una vez finalizado el sistema frontal, los animales regresarán a los lugares donde habitualmente viven.

La iniciativa forma parte de las labores preventivas que está desarrollando el municipio en distintos puntos de la comuna para enfrentar el paso del frente de mal tiempo, que también incluye trabajos para facilitar la evacuación de aguas lluvia.

Contenido patrocinado

&#039;Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas&#039;

'Un año entero sin plata ni comida. No tenía para comprarme un juego de sábanas'

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de &#039;Digger&#039;: la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

¡Irreconocible! Tom Cruise sacude Hollywood con el primer tráiler de 'Digger': la sátira extrema de Alejandro G. Iñárritu

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

De la pasarela a tu cosmetiquero: Las paletas metálicas conquistarán la temporada 2026-2027

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

El problema nunca fue BTS: la señal que Chile terminó enviando al mundo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

La llamativa tradición de los conciertos de Rosalía que los fans chilenos podrán vivir en vivo

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muchos no lo saben: Así puedes suspender el cobro del CAE por 6 meses si cumples este requisito

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Muere querido actor que brilló en los 80s: Se ganó un lugar especial en el corazón de los chilenos

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: &#039;Lo hablamos y...&#039;

Laura Prieto confesó el secreto que ocultó durante meses tras terminar con Julio César Rodríguez: 'Lo hablamos y...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad