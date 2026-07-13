A veces basta una notificación para cambiar el rumbo de una historia. Eso fue lo que le ocurrió a Fernanda Cabezón, arquitecta chilena de 26 años, quien hasta hace unos meses dedicaba sus noches a diseñar e imprimir accesorios en 3D después de terminar su jornada laboral.

Hoy, parte de esos trabajos terminó en manos de una de las artistas más rupturistas e influyentes del pop mundial actual: Doja Cat.

Todo comenzó con una publicación en redes sociales. Uno de sus diseños, un collar de gran tamaño inspirado en la estética maximalista, empezó a viralizarse fuera de Chile por ellá en el mes de mayo. Los “me gusta” y comentarios llegaron desde ciudades como Nueva York y Los Ángeles, hasta que apareció un mensaje inesperado.

"Me habla Brett Allan Nelson, que viste a Doja Cat... Me escribió que a Doja le encantaba el collar gigante“, recordó la creadora de 26 años en conversación con ADN.cl. La sorpresa fue inmediata. “Yo le puse como ‘oh my God’, porque yo la escucho también de muy chica”.

El pedido llegó rápido: el collar y tres pinches gigantes en distintos colores. Pero detrás de esos accesorios no había un gran taller, sino las noches de una arquitecta que, tras salir de la oficina, volvía a casa para modelar, imprimir y terminar cada pieza.

"Yo puedo recién empezar a trabajar con las impresiones después de las seis de la tarde“, contó. A eso se sumaban los viajes entre Santiago y Valparaíso para visitar a su familia y a su pareja. “En mi tiempo libre es cuando acepto esos pedidos”.

“Fue real”

Una semana después, el paquete viajaba rumbo a Los Ángeles con los costos de envío cubiertos por el equipo de la cantante. Después vino el silencio. Hasta que un en vivo lo cambió todo.

"Un amigo me escribió y me dijo: ‘Fer, métete a TikTok’. Ahí vi que estaba usando el pinche“, relató. Para despejar cualquier duda, revisó un pequeño detalle escondido en el accesorio: sus iniciales grabadas bajo la pieza confirmaban que era el suyo.

“Cuando la vi usándolo, me dio mucha emoción y tranquilidad porque dije: ya lo recibió y fue real“, confesó.

Detrás de FavLab 3D hay una historia que comenzó casi por accidente. Fernanda explica que nunca imaginó convertir sus diseños en un negocio. “Era más que nada un juego. Nunca fue mi intención armar una tienda“, aseguró. Su inspiración nació al enfrentarse a la rutina adulta y a la nostalgia por los juguetes de su infancia.

"Siento que el maximalismo que intento hacer es traer ese juego a mi vida adulta“, explicó. Por eso sus collares, pinches y accesorios exageran las proporciones: buscan transformar en objetos reales aquello que alguna vez existió en miniatura.

Hoy, con apenas meses de vida, su marca ya llegó hasta una de las mayores estrellas del pop mundial. Y aunque asegura que prefiere vivir el presente, deja una convicción que resume su inesperado recorrido:

El potencial chileno

Pero para Fernanda lo ocurrido con Doja Cat también refleja el potencial que existe en la escena creativa chilena. “Siento que hay mucho potencial acá en Chile, solo que quizás no se difunde tanto. Hay mucha gente muy creativa, con muy buenas ideas y de distintos estilos, maximalista, minimalista, de todo. En verdad, me gusta mucho, pero me gustaría que fuera más conocido”, afirmó.

La arquitecta también cree que las redes sociales han cambiado las reglas del juego para quienes buscan abrirse paso desde Chile hacia la industria internacional. “Yo creo que es súper alcanzable ahora con las redes sociales e internet. Todos podemos llegar a trabajar con alguien con quien soñamos. Solamente hay que trabajar harto y ser apasionado”, sostuvo.

Respecto al futuro de su proyecto, Fernanda asegura que todo ha ocurrido más rápido de lo que imaginó. Su marca nació recién en noviembre de 2025 y todavía está dando sus primeros pasos. “Todo ha sido muy inesperado. Me he dejado sorprender y creo que con las situaciones que me ha dado la vida vivo el presente. Ojalá me sigan llegando ideas, proyectos nuevos y poder seguir realizándolos”, dijo.

Aunque evita proyectarse demasiado, sí reconoce algunos sueños. En Chile le gustaría colaborar con la cantante Katteyes, mientras que a nivel internacional aspira a crear una colección junto a Melissa, la reconocida marca brasileña de calzado. “Eso es como un sueño enorme”, concluyó.