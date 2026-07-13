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Alivio en la UC: Juan Francisco Rossel evitó la peor noticia tras el golpe que sufrió ante San Luis

Universidad Católica entregó una positiva actualización sobre el estado de salud del delantero de 21 años.

Daniel Ramírez

Alivio en la UC: Juan Francisco Rossel evitó la peor noticia tras el golpe que sufrió ante San Luis

Alivio en la UC: Juan Francisco Rossel evitó la peor noticia tras el golpe que sufrió ante San Luis / AARÓN AGUILERA/ AGENCIA UNO

Universidad Católica entregó una positiva actualización sobre el estado de salud de Juan Francisco Rossel, quien encendió las alarmas el pasado fin de semana tras salir lesionado en el duelo contra San Luis por la Copa Chile.

El delantero de 21 años recibió un fuerte golpe en el rostro por parte del jugador rival Joel Torres. El atacante de la UC no pudo seguir en cancha y fue reemplazado al minuto 45 por Diego Corral.

Una vez finalizado el encuentro, el técnico Daniel Garnero señaló que Rossel había sufrido una fractura de tabique, diagnóstico que generó preocupación de cara a los próximos desafíos del conjunto cruzado.

Sin embargo, este lunes Universidad Católica aclaró la situación mediante sus redes sociales, confirmando que Rossel no presenta una fractura y que únicamente sufrió una fuerte contusión en la nariz.

“Qué bueno que ya todo está mejor y que no fue una fractura y solo una contusión fuerte en tu nariz. A recuperarse y vamos con todo para los próximos desafíos”, informó la UC mediante una publicación.

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