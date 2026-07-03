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Metro de Santiago cierra completamente la Línea 4A por trabajos en la vía

La empresa entregó más detalles sobre la suspensión del servicio.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Metro de Santiago informó el cierre completo de la Línea 4A durante esta jornada, debido a trabajos en la vía que obligaron a suspender temporalmente la operación del servicio.

Según indicó la empresa, “Línea 4A se encontrará cerrada desde las 11.45 por una hora aproximadamente”, por lo que los pasajeros deberán considerar alternativas de traslado mientras se desarrollan las labores técnicas.

De acuerdo con la información preliminar, los equipos especializados de Metro se encuentran trabajando en el sector afectado para normalizar la operación lo antes posible.

Hasta el momento, la suspensión se mantiene estimada por cerca de una hora, aunque el restablecimiento dependerá del avance de los trabajos en la vía.

Por esta contingencia en el transporte público, Red Movilidad anunció el despliegue de buses de apoyo en las calles de Santiago.

En detalle, habrá máquinas que harán recorridos en “bucle”, es decir, pasarán por el tramo de las estaciones afectadas (entre estaciones Vicuña Mackenna e Intermodal La Cisterna).

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