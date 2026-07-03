Gobierno concreta sexto vuelo de expulsión del año y asegura una consolidación de la “cultura del orden”

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, encabezó un nuevo balance del plan de reordenamiento migratorio impulsado por el gobierno del presidente José Antonio Kast, anunciando la materialización del sexto vuelo de expulsión del año. La medida, ejecutada a través de una aeronave FACh 737, permitió la salida del territorio nacional de 45 ciudadanos extranjeros con destino a Colombia y República Dominicana. Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo sistemático para que “vuelva la cultura del orden a nuestro país”.

Cifras comparativas y el impacto del Plan Escudo Fronterizo

Durante la conferencia de prensa, en la que estuvo acompañado por el subprefecto de la PDI, Rodrigo Castro, y el director nacional del Servicio de Migraciones, Fran Sauerbaum, el subsecretario Pavez entregó un detallado balance estadístico que demuestra la alta capacidad de ejecución del Ejecutivo en materia de control fronterizo. Al respecto, Pavez destacó de manera textual:

“Esto significa que a la fecha, el 2026 se han registrado 112 expulsiones, lo que supera en un 3% el total anual del 2022, donde se materializaron 1070 expulsiones y donde se supera en un 16% lo que se hizo en todo el 2023, donde seizaron 946 expulsiones. Además, también supera estando a 3 de julio en un 0,2% las expulsiones materializadas durante todo el 2024... y finalmente representa el 87% del total anual del 2025 donde se desarrollaron o se materializaron 1267 expulsiones. Todo esto tener cuenta que falta prácticamente toda la segunda parte del año”.

La autoridad contrastó este escenario con la gestión de la administración anterior, apuntando que “hemos materializado seis vuelos de expulsión en circunstancias que en esta misma época el gobierno anterior había materializado cero vuelo de expulsión”. Sumando los procesos de expulsión vigentes y las salidas voluntarias del país, la cifra acumulada llega a 631 personas que han dejado el territorio nacional en este período.

Paralelamente, el subsecretario valoró los resultados del Plan Escudo Fronterizo en la frontera norte del país, informando un avance sustancial en obras de infraestructura: en Arica la construcción de la zanja fronteriza alcanzó el 100% de ejecución, mientras que en la localidad de Colchane ya registra casi un 60% de avance en su primera etapa. Estas medidas de contención han provocado que el ingreso clandestino al país represente apenas el 23% de los registros reportados el año pasado.

Perfil de los expulsados, salida voluntaria de venezolanos y extradiciones complejas

Respecto a la composición del sexto vuelo de expulsión, se detalló que estuvo integrado por 37 ciudadanos colombianos y 8 dominicanos. Si bien el vuelo estuvo conformado por expulsiones administrativas, algunos de los pasajeros contaban con antecedentes penales previos: siete ciudadanos colombianos registraban historial por tráfico de drogas y un ciudadano dominicano presentaba una condena por abuso sexual. En este último caso, el delito fue cometido en el año 2020, recibiendo una condena de 5 años de presidio que terminó de cumplir en 2026, dando paso inmediato a su decreto de expulsión.

En el ámbito de la contingencia internacional, Pavez abordó la situación de los ciudadanos venezolanos en el país tras los graves terremotos que afectaron a Venezuela el pasado 24 de junio. Debido a la emergencia humanitaria, el Gobierno de Chile dispuso de facilidades extraordinarias para la salida voluntaria de ciudadanos con pasaportes y documentos vencidos, trámite que se realiza exclusivamente en el Aeropuerto de Santiago. Los migrantes en situación irregular que opten por esta salida deben realizar un trámite de autodenuncia ante la PDI en el terminal aéreo, quedando sujetos a una prohibición de reingreso al país por un máximo de 5 años si ingresaron originalmente por pasos no habilitados.

Finalmente, el subsecretario del Interior dedicó palabras para destacar la exitosa extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo, ciudadano extranjero vinculado directamente al homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez Soto en 2024, y al caso del ex-teniente Ronald Ojeda. Pavez enfatizó que el país cuenta con plenas condiciones operativas y jurisdiccionales para asegurar un juicio justo y enviar una señal potente de que “en nuestro país quien cometa delito extranjero nacional tiene que enfrentar la justicia”.