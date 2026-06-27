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Metro de Santiago suspende servicio en estaciones de Línea 5 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy sábado

Metro informó una interrupción parcial en la Línea 5 durante la tarde de este sábado. Revisa las estaciones cerradas y los tramos que continúan operativos.

Juan Castillo

Metro Línea 5

Metro Línea 5

Durante esta jornada de sábado, Metro de Santiago informó una interrupción parcial del servicio en la Línea 5, luego de que se registrara una persona en la vía.

La emergencia obligó a suspender la operación en tres estaciones, afectando el desplazamiento de cientos de pasajeros en el sector poniente de la capital.

A través de su cuenta oficial en X, la empresa informó que el servicio se encuentra disponible solo desde Plaza de Maipú a San Pablo, y de Quinta Normal a Vicente Valdés.

Asimismo, precisó que las estaciones Gruta de Lourdes, Blanqueado y Lo Prado quedaron temporalmente fuera de servicio.

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