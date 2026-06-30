La devastación provocada por los terremotos que golpearon el norte de Venezuela sigue dejando escenas de destrucción pocas veces vistas.

Mientras las imágenes satelitales muestran cientos de edificios completamente destruidos y miles con daños estructurales, los equipos internacionales continúan trabajando contrarreloj para encontrar sobrevivientes entre los escombros.

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Desde La Guaira, uno de los sectores más afectados, el bombero chileno e integrante del equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas (UNDAC), Sebastián Mocarquer, aseguró que la emergencia “es una carrera contra el tiempo”, aunque recalcó que aún existen esperanzas de hallar personas con vida.

“Todavía tenemos rescates en desarrollo con contacto con personas atrapadas, y eso nos da muchísima esperanza”, afirmó en conversación con ADN Hoy.

El especialista explicó que el desastre presenta características muy distintas a las vividas en Chile. “Nuestro país tiene una larga tradición de construcción antisísmica y eso hace que, incluso cuando los edificios colapsan, se generen espacios vitales para sobrevivir”, señaló.

En contraste, en La Guaira predominan estructuras que “se apilan unas sobre otras, dejando muy pocos espacios de supervivencia”, lo que reduce considerablemente las posibilidades de rescatar personas con vida.

Sebastián Mocarquer, Integrante del equipo de Evaluación y Coordinación de Desastres de las Naciones Unidas Encargado de operaciones de respuesta internacional Ampliar

Aun así, detalló que cerca de 3.000 rescatistas, 53 equipos internacionales y 180 perros especializados han inspeccionado más de 150 edificios utilizando cámaras, sensores acústicos y otras tecnologías para descartar cualquier señal de vida.

Pese al impacto de la catástrofe, Mocarquer destacó la capacidad de coordinación entre los equipos internacionales y las autoridades venezolanas, asegurando que la asistencia fue aceptada rápidamente y permitió desplegar una de las mayores operaciones de rescate recientes bajo el alero de Naciones Unidas.

Sin embargo, más allá del trabajo técnico, dijo que una de las imágenes que más lo ha marcado es la reacción de la comunidad. “La gente sigue durmiendo en plazas y albergues, pero también hay cientos de voluntarios que llevan agua, ayudan a mover materiales o simplemente guardan un silencio absoluto cuando los perros o los equipos de escucha buscan sobrevivientes. Ese respeto y esa solidaridad son parte de la esperanza que todavía mantiene en pie a La Guaira”, concluyó.