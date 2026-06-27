Quién era “Koto” Valenzuela, el comediante y empresario chileno que murió esta semana

Este fin de semana se dio a conocer la muerte de José Luis ‘Koto’ Valenzuela, comediante y cofundador de Comedia Tickets, una de las plataformas más importantes del ecosistema del humor en Chile. La noticia conmocionó al mundo al rubro nacional.

Colegas como Vicho Viciani, Alex Ortiz, Mauricio Palma y Toto Acuña lamentaron la pérdida a través de las redes sociales, donde recordaron a Valenzuela como una persona generosa, leal y fundamental para el desarrollo del stand-up en el país.

“Esto no es fácil, pero te recordaré con esta risa amplia y tus asados gourmet. Por la chucha que te voy a extrañar amigo querido”, escribió Leon Murillo en una emotiva publicación.

Su vínculo con la comedia comenzó en 2014, aunque fue desde 2015 cuando se consolidó como comediante de stand-up activo, presentándose en escenarios, ciclos de humor, eventos corporativos en Santiago y programas de televisión como Así Somos en La Red.

Pero Valenzuela no se quedó solo arriba del escenario. En 2018 cofundó la primera ticketera exclusiva de espectáculos de comedia en Chile, donde lideró la estrategia de crecimiento y las alianzas comerciales del proyecto.

“Creo profundamente en la comedia como un lenguaje poderoso para conectar personas, activar comunidades y humanizar marcas”, escribió alguna vez en su perfil de LinkedIn.

Ingeniero comercial de la Universidad del Desarrollo, también había trabajado entre 2010 y 2014 como director de desarrollo web en una empresa de Melbourne, Australia, antes de volver a apostar por las risas.