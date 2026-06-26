¿Qué hacer en Santiago este sábado 27 y domingo 28 de junio? Guía de panoramas en la Región Metropolitana

Llega el último fin de semana de junio y la Región Metropolitana se prepara con una variada agenda de actividades culturales, gastronómicas y de entretenimiento.

A continuación, revisa una selección de alternativas para diferentes gustos y presupuestos, ideales para aprovechar las vacaciones de invierno 2026.

Lanzarse por un megatobogán de hielo de 30 metros

Ya está disponible CoolSlide, el primer tobogán de hielo en el país. La estructura, equivalente a la altura de un edificio de cuatro pisos, cuenta con ocho metros de alto y 12 pistas de descenso.

Las entradas están disponibles a través del sistema Puntoticket, con valores que van desde los $6.000 por dos descensos hasta los $10.000 por cuatro lanzamientos.

Patinar en una pista de hielo tematizada en Providencia

La tradicional pista de hielo del Parque Bustamante regresa a su ubicación habitual en General Bustamante 46, incorporando este año una ambientación inspirada en la Cueva del Milodón.

El recinto funciona de lunes a domingo y, debido al periodo de vacaciones, contará con un horario extendido especial para este fin de semana, operando desde las 10:00 hasta las 22:00 horas. El entorno de la atracción dispondrá además de sectores de comida, una zona dedicada a los niños y puntos de hidratación.

El valor de la entrada general es de $10.000, y se establece un beneficio del 30% de descuento para las personas que posean la Tarjeta Vecino activa de la comuna.

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Vivir una experiencia interactiva inspirada en Toy Story 5

En el marco del próximo estreno de Toy Story 5, el Parque Araucano alberga un festival gratuito dedicado al universo de la producción de Disney y Pixar. La actividad se desarrollará en Centro Parque, comuna de Las Condes, durante este sábado y domingo de junio entre las 11:00 y las 18:00 horas.

El evento contempla talleres de arte, rescates ficticios, juegos de memoria y la creación del personaje Forky.

Asistir a un encuentro de cultura pop y cosplay en Quinta Normal

Magical Fest que reúne diversas actividades asociadas a la cultura pop y la animación. El recinto contará con espectáculos en vivo, presencia de cosplayers, puntos fotográficos especialmente acondicionados, tiendas especializadas, concursos y diversas atracciones orientadas a un público de todas las edades.

La actividad se llevará a cabo de forma exclusiva este domingo 28 de junio, en un horario que se extenderá desde las 11:00 hasta las 18:00 horas. La cita tendrá lugar en el Centro Cultural Casona Dubois, ubicado en la comuna de Quinta Normal.

EL regreso del teatro de revista y el cabaret chileno

La producción teatral Boîte Bijoux inicia una temporada especial en el Centro Cultural San Ginés, extendiéndose hasta el 25 de julio. Escrita por Magdalena Max-Neef y Rodrigo Bastidas, la obra revive el espíritu del cabaret local a través de una propuesta que suma comedia musical, humor, canto y coreografías.

El montaje se inspira en la historia de los hermanos Tomás y Eliana Vidiella, ofreciendo un homenaje al Cabaret Bijoux. En el elenco aparecen nombres como Daniel Alcaíno y Magdalena Max-Neef. Entradas disponibles en el sitio web del teatro y en ticketmaster .

Ver la nueva apuesta de DC en el cine

El universo cinematográfico de DC Studios sumó una nueva entrega con el estreno en salas nacionales de Supergirl, producción que llegó a la cartelera el jueves. Dirigida por Craig Gillespie y protagonizada por la actriz australiana Milly Alcock, la película presenta una adaptación de la superheroína Kara Zor-El.

Probar una nueva carta de café de especialidad

Esta semana Marley Coffee lanzó su propuesta de invierno en todas sus sucursales de Chile, enfocada en preparaciones calientes con nuevos sabores como el Latte pistacho-vainilla, el Cappuccino vainilla-canela y el Cappuccino caramelo-almendra.

La propuesta también suma alternativas sin cafeína como como las variedades de chocolate-pistacho y chocolate coco-chantilly. quisimos desarrollar una carta de invierno que entregara calidez, sabor y una sensación de bienestar en cada preparación”, afirma Robert Inglis, gerente de retail y operaciones de la marca en Chile.