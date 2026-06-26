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“Nunca seré más que...”: Exdiputada generó impacto en redes con sensual baile y un mensaje potente

En su cuenta de Instagram, Mónica Arce se refirió a la situación que vive el pueblo cubano.

ADN Radio

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional

Cámara de Diputadas y Diputados - Congreso Nacional / Oscar Guerra

Un baile con un mensaje: la exdiputada Mónica Arce usó su cuenta de Instagram para compartir una clara reflexión en torno al bloqueo que enfrenta Cuba.

Lo llamativo es que compartió un video con un sensual baile, al que acompañó con el siguiente mensaje de solidaridad.

“Nunca seré más que sólo una extranjera opinando sobre un país ajeno. Por lo mismo, al tener la gran oportunidad de vivenciar un ápice de lo que vive a diario el pueblo cubano, quise transmitir y con mucho respeto, la experiencia desde la perspectiva personal”, dijo Arce.

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“¡El pueblo de Cuba necesita de América Latina más que nunca!¡No se puede hoy dar la espalda a este Pueblo Solidario! ¡Abajo el Bloqueo!“, agregó Arce, quien tuvo una convulsionada carrera en la política entre 2022 y 2026. Fue diputada por el Distrito 12° de la región Metropolitana.

Arce es madre de cuatro hijos y se dedica al activismo político en comunas como Puente Alto donde apunta al liderazgo ciudadano. Hace unas semanas, sorprendió en redes sociales con su radical cambio físico, además de un mensaje donde contó la compleja situación que vivió en el pasado.

Mónica Arce:

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