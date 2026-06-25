Hasta 100 mil muertos: las crudas proyecciones del Servicio Geológico de Estados Unidos tras terremotos en Venezuela / MANAURE QUINTERO

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) emitió una cruda proyección sobre el impacto de los dos terremotos que golpearon a Venezuela, estimando que el número de víctimas fatales podría situarse entre 10.000 y 100.000 personas, en uno de los escenarios más extremos modelados por la agencia.

Según el organismo, existe un 42% de probabilidad de que las muertes se ubiquen en ese rango, mientras que un 33% contempla entre 1.000 y 10.000 fallecidos, y un 17% incluso supera la barrera de los 100.000.

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Estas estimaciones se basan en modelos automáticos que consideran factores como la magnitud de los sismos, la densidad poblacional y la vulnerabilidad de las edificaciones.

El USGS ha señalado además que la combinación de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 podría generar “un elevado número de víctimas y daños extensos”, advirtiendo que se trata de un desastre de alcance potencialmente generalizado que podría requerir respuesta internacional.

En paralelo, el balance oficial entregado por las autoridades venezolanas, encabezadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, cifra hasta ahora en 164 los fallecidos y cerca de 1.000 los heridos. Sin embargo, los equipos de rescate continúan trabajando entre los escombros, por lo que se teme un aumento en las cifras.

El USGS también alertó sobre el alto nivel de exposición de la población en las zonas afectadas. Más de 2,3 millones de personas habrían sentido un temblor “muy fuerte”, mientras que cientos de miles se habrían visto expuestos a sacudidas “severas” o “violentas”. Las ciudades más impactadas incluyen zonas densamente pobladas como Puerto Cabello y Catia La Mar.

Otro punto crítico señalado por la agencia es la vulnerabilidad estructural de las construcciones en la región. “Los tipos de edificios vulnerables más comunes son los de mampostería de ladrillo sin armar y los de bloques de adobe”, indica el informe, lo que explicaría el alto nivel de colapsos registrados, especialmente en La Guaira y Caracas.

En materia económica, Estados Unidos estima pérdidas que podrían oscilar entre el 1% y el 7% del PIB venezolano, lo que profundizaría el impacto de una emergencia que ya es considerada una de las más graves en la historia reciente del país.

Mientras tanto, la situación en terreno sigue siendo crítica, con decenas de edificios colapsados y un escenario aún incierto en cuanto a víctimas y daños reales.