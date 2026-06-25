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Partidos del fútbol chileno hoy 25 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

La agenda de encuentros del balompié nacional para este jueves contempla dos duelos de la Copa Chile 2026.

Carlos Madariaga

Partidos del fútbol chileno hoy 25 de junio: ¿qué duelos se juegan y dónde ver en vivo la Copa Chile?

Hoy, jueves 25 de junio, el fútbol chileno continúa su actividad con una agenda que contempla dos partidos.

Estos encuentros darán cierre a la primera fecha de la Copa Chile 2026, instancia donde ahora se enfrentarán entre sí los elencos de Primera División.

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Copa Chile 2026

La programación del fútbol chileno hoy 25 de junio arrancará a las 19:30 horas, con dos duelos en simultáneo. Uno será en el Monumental, donde Colo Colo enfrentará a O’Higgins, juego que contará con José Cabero como árbitro y transmisión de ADN Deportes, y por TV en TNT Sports Premium.

El otro se desarrollará en el Nelson Oyarzún, donde Ñublense se medirá ante Universidad de Concepción. Matías Assadi será el árbitro del duelo, que será transmisión de TNT Sports.

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