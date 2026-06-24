Resultados del Kino que repartió $9.600 millones: números ganadores del sorteo 3244 del miércoles 24 de junio
El tradicional juego de la Lotería de Concepción repartirá un cuantioso premio entre todas las categorías y juegos adicionales del cartón.
La noche del miércoles 24 de junio, la Lotería de Concepción realizó un nuevo sorteo del Kino, donde se repartía un cuantioso pozo acumulado.
Para el sorteo 3244 se alcanzaron los $9.600 millones, luego de que en el sorteo anterior se registraran 21 ganadores a los 13 aciertos y entre los que se repartieron $860.479.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Kino: $5.750 millones
- Rekino: $110 millones
- Requete Kino: $460 millones
- Chao Jefe $2.000.000: $1.200 millones
- Chao Jefe $3.000.000: $1.080 millones
- Además, Súper Combo Marraqueta: $1.000 millones
- 1 Casa
- 1 SUV
- Sueldo por 1 millón de pesos por 50 años heredable
- 1 viaje
- En cuanto a los premios especiales:
- 1 camioneta Mitsubishi L200 WORK CR 4×2, más 1 año de combustible diésel o su equivalente a $30.000.000
- 2 viajes para dos personas o su equivalente a $10.000.000
- Por último, el premio al número de cartón:
- 5 bonos de $1.000.000
- Finalmente, Club Kino:
- Bono de $1.000.000
Conoce los números ganadores del sorteo 3244 del Kino
- Kino: 11, 3, 15, 25, 20, 17, 25, 16, 9, 23, 14, 5, 7, 6
- Rekino: 7, 24, 16, 14, 17, 6, 3, 4, 2, 25, 20, 15, 21, 13
- Requete Kino: 15, 5, 25, 17, 12, 3, 23, 9, 16, 14, 19, 13, 20, 24
- Chao Jefe $2.000.000: 7, 10, 18, 9, 1, 5, 12, 4, 23, 3, 19, 22, 6, 11
- Chao Jefe $3.000.000: 11, 13, 25, 6, 18, 22, 2, 15, 10, 1, 14, 23, 16, 3
- Súper Combo Marraqueta: 14, 7, 8, 19, 16, 25, 12, 2, 10, 17, 21, 9, 24, 15
- Premios Especiales por una Mitsubishi L200: 18, 19, 15, 1, 7, 23, 6, 21, 20, 24, 9, 3, 8, 13
- Premios Especiales viaje para dos personas: 6, 24, 4, 17, 9, 19, 21, 2, 20, 18, 11, 12, 16, 14
- Premios Especiales viaje para dos personas: 2, 1, 20, 24, 13, 25, 16, 21, 18, 3, 19, 5, 17, 11
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