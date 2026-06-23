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Reconocida marca española de ropa llega a Chile y abre su primera tienda en Santiago: ¿Dónde está ubicada?

La firma europea contempla la apertura de otras tres sucursales en el país de aquí al 2027.

Sebastián Escares

Reconocida marca española de ropa llega a Chile y abre su primera tienda en Santiago: ¿Dónde está ubicada?

Reconocida marca española de ropa llega a Chile y abre su primera tienda en Santiago: ¿Dónde está ubicada? / Agencia Getty

Durante esta semana, se dio a conocer sobre la llegada y la apertura de la primera tienda de una conocida marca española de ropa a Chile: Silbon.

La firma española, nacida en Córdoba, se incorporó al mercado nacional de la mano de Empresas JR, holding conocido por operar la marca O’Neil en nuestro país, informó el Diario Financiero.

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Según detallaron desde la marca europea, la apertura de esta primera tienda en el país forma parte de un ambicioso plan de expansión, mediante el cual contemplan abrir cuatro locales en Chile entre 2026 y 2027.

¿Dónde está ubicada la primera tienda de Silbon en Chile?

Silbon abrió su primera tienda en el país en el Parque Arauco, en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

La marca fundada en 2009, actualmente opera en España con más de 120 puntos de venta entre tiendas propias y outlets. Además, cuenta con presencia internacional en países como Francia, Portugal, México y Estados Unidos.

En diálogo con el medio antes citado, el gerente de retail, Giancarlo Rosino, sostuvo que “Chile es un mercado especialmente atractivo para Silbon debido a la madurez de su industria retail, la sofisticación de sus consumidores y la fuerte presencia que han logrado desarrollar diversas marcas españolas en el país durante el último tiempo”.

La marca española ofrece ropa “premium” tanto para hombres como para mujeres y combinan el estilo clásico con el contemporáneo.

Según detallaron desde la marca, la estrategia inicial tiene contemplada la apertura de una segunda tienda este año, mientras que el próximo año se abrirán otras dos sucursales de Silbon en otros centros comerciales de Chile.

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