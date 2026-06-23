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“Rai es una víctima de una decisión de Faloon; es una lastima porque es una buena persona”

Oriana Marzoli criticó a Faloon Larraguibel por su ingreso al nuevo reality de Mega.

Nicolás Lara Córdova

“Rai es una víctima de una decisión de Faloon; es una lastima porque es una buena persona”

A días del comienzo de El Juicio de los Ex, Mega confirmó que Oriana Marzoli formará parte de del panel que comentará los pormenores que ocurrirán en Volverías con tu ex? 2.

En su regreso a Chile, la nacida en Caracas recordó en conversación con Fotech, su enemistad con Faloon Larraguibel, quien ingresará al encierro junto a su expareja, Raimundo Cerda.

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Marzoli tildó de tongo el término de la relación entre Larraguibel y Cerda, comentando que ocurrió justo cuando se estaba haciendo el casting para el programa.

“Es una lástima que Rai, siendo la persona que es, que honestamente me parece un chico súper divertido, buena persona, se haya prestado para esto. Creo que no le hace falta. Creo que ya se hizo su huequito en la tele. Y no le hacía falta hacer esto. Sobre todo, porque todo el entorno sabe que es mentira”, comentó.

“Entonces, no tanto a Rai, porque le tengo mucho cariño y sé que al final es una víctima de una decisión de ella, así que en este caso se lo diría a ella, que al ser más grande, considero que ha podido influir en lo que haya hecho él”, cerró.

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