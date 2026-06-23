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Definición Grupo B del Mundial 2026: a qué hora juegan Bosnia-Qatar y Suiza-Canadá, y quién transmite por TV

Las cuatro selecciones llegan a la última fecha de la fase de grupos con chances de clasificar a la siguiente ronda.

Daniel Ramírez

Getty Images

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Este miércoles se vivirá una emocionante jornada en el Mundial 2026, especialmente por la definición del Grupo B, ya que las cuatro selecciones que integran dicha zona tienen chances de clasificar a la siguiente ronda.

Canadá y Suiza, ambos con 4 unidades, se enfrentarán en el estadio BC Place, en Vancouver. Mientras que Bosnia y Qatar, igualados con un punto, chocarán en el estadio Lumen Field, en Seattle. Ambos partidos se jugarán a la misma hora.

Si el duelo entre canadienses y suizos termina en empate, ambos equipos avanzarán a la próxima fase del torneo sin importar el resultado del otro partido. En cambio, bosnios y cataríes necesitan la victoria para seguir con vida en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juegan Bosnia-Qatar y Suiza-Canadá en el Mundial 2026?

Ambos encuentros, correspondientes a la tercera fecha del Grupo B, se disputarán este miércoles 24 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Bosnia-Qatar y Suiza-Canadá?

En Chile, el partido entre Bosnia y Qatar, así como el duelo entre Suiza y Canadá, serán transmitidos por televisión a través del canal DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV.

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