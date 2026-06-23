Afectaría a gran parte del mundo: reportan caída masiva de Instagram, Facebook y WhatsApp
Las plataformas de Meta están presentando intermitencias a nivel mundial.
Durante la tarde de este martes, diversos usuarios comenzaron a reportar la caída masiva de los servicios de Meta, lo que afectaría también a Chile.
Según el servicio, DownDetector, los usuarios comenzaron a reportar problemas en dichas aplicaciones desde las 16:53 horas de nuestro país.
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De acuerdo a lo relatado por los usuarios, Instagram no estaría cargando las publicaciones y por WhatsApp no se podría enviar mensajes.
Hasta el momento de la creación de esta nota, Meta no se ha pronunciado al respecto de la falla que está afectando a los usuarios de su servicio.
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