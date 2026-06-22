Un policía y un civil murieron este lunes en un tiroteo registrado en el sector de Côte-des-Neiges, en Montreal, en medio de un amplio operativo policial que terminó con el presunto atacante abatido.

La Policía de Montreal confirmó la muerte de uno de sus funcionarios en el cumplimiento del deber. “Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros agentes de policía en el cumplimiento de su deber. Próximamente se facilitarán más detalles”, señaló la institución en un mensaje publicado en X.

C’est avec une immense tristesse que nous confirmons le décès de l’un de nos policiers dans l’exercice de ses fonctions. D’autres détails suivront. pic.twitter.com/2KX1DFIXuY — Police Montréal (@SPVM) June 22, 2026

El ataque ocurrió en una zona de restaurantes y supermercados kosher frecuentada por la comunidad judía de Montreal.

La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, lamentó la muerte del uniformado y expresó sus condolencias.

“Mis más sinceras condolencias a la familia, a los seres queridos y a los colegas del policía fallecido en servicio en Côte-des-Neiges. Mis pensamientos también acompañan a todas las personas afectadas por esta tragedia”, afirmó.

Mes plus sincères condoléances à la famille, aux proches et aux collègues du policier décédé en service dans Côte-des-Neiges. Mes pensées accompagnent également toutes les personnes touchées par cette tragédie.



Nous suivons de près l’évolution de la situation et demandons à la… — Soraya Martinez Ferrada (@SorayaMartinezF) June 22, 2026

De manera preliminar, la última información no corroborada apunta a que tres hombres habrían muerto en el ataque, entre ellos el sospechoso. En paralelo, en redes sociales comenzaron a circular videos que mostrarían parte de lo ocurrido, incluyendo a un hombre vestido con ropa de camuflaje disparando contra quien aparenta ser un agente policial.