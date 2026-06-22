VIDEO. Tiroteo en Montreal deja un policía y un civil muertos: atacante habría sido abatido
Un policía y un civil murieron este lunes en un tiroteo registrado en el sector de Côte-des-Neiges, en Montreal, en medio de un amplio operativo policial que terminó con el presunto atacante abatido.
La Policía de Montreal confirmó la muerte de uno de sus funcionarios en el cumplimiento del deber. “Con profunda tristeza confirmamos el fallecimiento de uno de nuestros agentes de policía en el cumplimiento de su deber. Próximamente se facilitarán más detalles”, señaló la institución en un mensaje publicado en X.
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El ataque ocurrió en una zona de restaurantes y supermercados kosher frecuentada por la comunidad judía de Montreal.
La alcaldesa de Montreal, Soraya Martínez Ferrada, lamentó la muerte del uniformado y expresó sus condolencias.
“Mis más sinceras condolencias a la familia, a los seres queridos y a los colegas del policía fallecido en servicio en Côte-des-Neiges. Mis pensamientos también acompañan a todas las personas afectadas por esta tragedia”, afirmó.
De manera preliminar, la última información no corroborada apunta a que tres hombres habrían muerto en el ataque, entre ellos el sospechoso. En paralelo, en redes sociales comenzaron a circular videos que mostrarían parte de lo ocurrido, incluyendo a un hombre vestido con ropa de camuflaje disparando contra quien aparenta ser un agente policial.
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