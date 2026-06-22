Fiscalía descarta una de las teorías más alarmantes sobre caso de niños haitianos en Chile: “No hay antecedentes” / AlexLinch

La Fiscalía descartó una de las hipótesis que más preocupación generó en torno al caso de los niños haitianos ingresados a Chile y aclaró cuál es el foco real de la investigación.

En conversación con Radio ADN, el fiscal Eugenio Campos aseguró que no existen antecedentes que vinculen este caso con una red de tráfico de órganos.

“Hoy lo descartamos absolutamente. No hay ninguna denuncia respecto del tráfico de órganos, no hay nada, ni el más mínimo antecedente”, afirmó el persecutor.

Recordemos que la polémica surgió tras la filtración de un preinforme de Contraloría que advertía que al menos 64 niños haitianos figuraban inicialmente con paradero desconocido.

Sin embargo, la mayoría de ellos ya fue ubicado junto a familiares y asistiendo a establecimientos educacionales en distintas comunas.

Actualmente, las diligencias se concentran en un posible caso de tráfico de migrantes, con el objetivo de determinar si existió promoción o facilitación del ingreso irregular de menores de edad al país.

Según explicó Campos, las sospechas surgieron debido a la llegada masiva de niños en períodos acotados de tiempo, situación que motivó el inicio de la investigación.