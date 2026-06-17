El secreto mejor guardado de los chinchineros llega a las regiones en una gira con funciones 100% gratuitas
La obra rescata la memoria cultural de los chinchineros, protagonistas fundamentales del patrimonio popular chileno.
Un recorrido poético, musical y patrimonial por la historia de los chinchineros llegará a distintas comunas de las regiones de O’Higgins y Valparaíso durante junio de 2026.
Se trata de “Tumba y Retumba: memorias de un bombo chinchinero”, una obra escénica que rescata y pone en valor uno de los oficios más emblemáticos de la cultura popular chilena.
El proyecto contempla una gira de nueve funciones gratuitas dirigidas tanto a estudiantes como a público general, acercando las artes escénicas y el patrimonio cultural inmaterial.
A través de una dramaturgia original construida desde relatos poéticos, música en vivo, danza y testimonios inspirados en la tradición chinchinera, el montaje se presenta con una variedad de personajes y elementos escénicos que la hacen un panorama imperdible para estas vacaciones de invierno.
“Tumba y Retumba” incorpora la danza del chinchín, música en vivo, máscaras, teatro físico y de objetos, junto a un texto dramático escrito íntegramente en décimas (una de las formas más usadas en la poesía popular chilena y latinoamericana).
Acompañada de repertorios tradicionales como valses, polkas, foxtrot, cuecas y cumbias, la puesta en escena construye una experiencia artística desde una mirada contemporánea sobre una práctica patrimonial reconocida, pero que enfrenta importantes desafíos para su continuidad y transmisión a nuevas generaciones.
La obra, dirigida y escrita por Camila Rojas, fue creada en 2024 gracias al financiamiento del Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Actualmente, su gira regional cuenta nuevamente con el respaldo de esta institución a través de la Convocatoria 2026.
Voces del proyecto
“La obra nació del deseo de relevar el arte del chinchín, y de contar una historia que existe solo de forma no oficial, pero que finalmente nos pertenece a todos. La abordamos con respeto y con investigación (...). Desde ahí se logró conectar con la presencia de cultoras de diferentes tradiciones: Paulina Cepeda, una de las primeras mujeres en el oficio, es parte del elenco e investigación; Pati Díaz, cantora y actriz recientemente nominada a los premios Pulsar, aporta su difusión del folclor; y yo misma soy payadora, por lo que la décima y el canto a lo poeta también tienen su lugar aquí”, expresa Camila Rojas.
Por su parte, Paulina Cepeda, cofundadora de Memoria Chinchinera, comenta: “Este montaje fue creado, en gran parte, gracias al testimonio de vida de Israel Beltrán, un cultor de esta tradición. Él aportó onomatopeyas de la cueca y melodías; su participación fue clave. Hemos trabajado bastante con él desde donde hacemos varias acciones en torno al rescate y salvaguarda del oficio”.
Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, según disponibilidad de aforo. Más información en Instagram: @memoriachinchinera.
Calendario de funciones
REGIÓN DE O’HIGGINS
- PEUMO: Miércoles 17 de junio | 11:00 horas. Teatro Municipal de Peumo (Balmaceda S/N). Función cerrada para estudiantes.
- PICHILEMU: Jueves 18 de junio | 10:30 horas. Escuela Cáhuil. Función cerrada para estudiantes.
- LA ESTRELLA: Viernes 19 de junio | 17:00 horas. Salón Multiuso (Av. Cardenal Caro S/N). Entrada liberada.
- NAVIDAD: Sábado 20 de junio | 12:00 horas. Escuela La Boca de Rapel (Av. Los Pescadores S/N). Entrada liberada.
- LITUECHE: Sábado 20 de junio | 17:00 horas. Liceo El Rosario (Hermanos Carrera #751). Entrada liberada.
REGIÓN DE VALPARAÍSO
- ALGARROBO: Viernes 26 de junio | 18:00 horas. Centro Adulto Mayor (CAM) (Brasilia 1160). Entrada liberada.
- SANTO DOMINGO: Sábado 27 de junio | 12:00 horas. Mercado Campesino (Av. Santa Teresa con Las Dalias). Entrada liberada.
- SAN ANTONIO: Sábado 27 de junio | 18:00 horas. Centro Cultural San Antonio (Antofagasta #545, Barrancas). Entrada liberada.
- EL QUISCO: Domingo 28 de junio | 12:00 horas. Centro Cultural Camilo Mori (Av. Isidoro Dubournais 2021). Entrada liberada.
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