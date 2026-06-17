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El secreto mejor guardado de los chinchineros llega a las regiones en una gira con funciones 100% gratuitas

La obra rescata la memoria cultural de los chinchineros, protagonistas fundamentales del patrimonio popular chileno.

Gonzalo Miranda

El secreto mejor guardado de los chinchineros

El secreto mejor guardado de los chinchineros

Un recorrido poético, musical y patrimonial por la historia de los chinchineros llegará a distintas comunas de las regiones de O’Higgins y Valparaíso durante junio de 2026.

Se trata de “Tumba y Retumba: memorias de un bombo chinchinero”, una obra escénica que rescata y pone en valor uno de los oficios más emblemáticos de la cultura popular chilena.

El proyecto contempla una gira de nueve funciones gratuitas dirigidas tanto a estudiantes como a público general, acercando las artes escénicas y el patrimonio cultural inmaterial.

A través de una dramaturgia original construida desde relatos poéticos, música en vivo, danza y testimonios inspirados en la tradición chinchinera, el montaje se presenta con una variedad de personajes y elementos escénicos que la hacen un panorama imperdible para estas vacaciones de invierno.

“Tumba y Retumba” incorpora la danza del chinchín, música en vivo, máscaras, teatro físico y de objetos, junto a un texto dramático escrito íntegramente en décimas (una de las formas más usadas en la poesía popular chilena y latinoamericana).

Acompañada de repertorios tradicionales como valses, polkas, foxtrot, cuecas y cumbias, la puesta en escena construye una experiencia artística desde una mirada contemporánea sobre una práctica patrimonial reconocida, pero que enfrenta importantes desafíos para su continuidad y transmisión a nuevas generaciones.

La obra, dirigida y escrita por Camila Rojas, fue creada en 2024 gracias al financiamiento del Fondo de Artes Escénicas del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Actualmente, su gira regional cuenta nuevamente con el respaldo de esta institución a través de la Convocatoria 2026.

Voces del proyecto

La obra nació del deseo de relevar el arte del chinchín, y de contar una historia que existe solo de forma no oficial, pero que finalmente nos pertenece a todos. La abordamos con respeto y con investigación (...). Desde ahí se logró conectar con la presencia de cultoras de diferentes tradiciones: Paulina Cepeda, una de las primeras mujeres en el oficio, es parte del elenco e investigación; Pati Díaz, cantora y actriz recientemente nominada a los premios Pulsar, aporta su difusión del folclor; y yo misma soy payadora, por lo que la décima y el canto a lo poeta también tienen su lugar aquí”, expresa Camila Rojas.

Por su parte, Paulina Cepeda, cofundadora de Memoria Chinchinera, comenta: “Este montaje fue creado, en gran parte, gracias al testimonio de vida de Israel Beltrán, un cultor de esta tradición. Él aportó onomatopeyas de la cueca y melodías; su participación fue clave. Hemos trabajado bastante con él desde donde hacemos varias acciones en torno al rescate y salvaguarda del oficio”.

Todas las actividades son gratuitas y abiertas a la comunidad, según disponibilidad de aforo. Más información en Instagram: @memoriachinchinera.

Calendario de funciones

REGIÓN DE O’HIGGINS

  • PEUMO: Miércoles 17 de junio | 11:00 horas. Teatro Municipal de Peumo (Balmaceda S/N). Función cerrada para estudiantes.
  • PICHILEMU: Jueves 18 de junio | 10:30 horas. Escuela Cáhuil. Función cerrada para estudiantes.
  • LA ESTRELLA: Viernes 19 de junio | 17:00 horas. Salón Multiuso (Av. Cardenal Caro S/N). Entrada liberada.
  • NAVIDAD: Sábado 20 de junio | 12:00 horas. Escuela La Boca de Rapel (Av. Los Pescadores S/N). Entrada liberada.
  • LITUECHE: Sábado 20 de junio | 17:00 horas. Liceo El Rosario (Hermanos Carrera #751). Entrada liberada.

REGIÓN DE VALPARAÍSO

  • ALGARROBO: Viernes 26 de junio | 18:00 horas. Centro Adulto Mayor (CAM) (Brasilia 1160). Entrada liberada.
  • SANTO DOMINGO: Sábado 27 de junio | 12:00 horas. Mercado Campesino (Av. Santa Teresa con Las Dalias). Entrada liberada.
  • SAN ANTONIO: Sábado 27 de junio | 18:00 horas. Centro Cultural San Antonio (Antofagasta #545, Barrancas). Entrada liberada.
  • EL QUISCO: Domingo 28 de junio | 12:00 horas. Centro Cultural Camilo Mori (Av. Isidoro Dubournais 2021). Entrada liberada.

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